6 nations - Le patron de World Rugby va réfléchir à la tactique italienne

Le président anglais de World Rugby Bill Beaumont va réfléchir de près avec les spécialistes de l'arbitrage de son institution sur la tactique employée dans le Tournoi des six nations par l'Italie, qui a refusé de s'engager dans les rucks, assure-t-il mardi dans le Daily Mail. "Ce sujet sera abordé à Dublin, où je dois m'entretenir avec notre directeur de l'arbitrage Alain Rolland" , déclare l'ex-capitaine du XV de la Rose devenu dirigeant. "J'ai discuté aujourd'hui (lundi, ndlr) avec Mark Egan, qui dirige le comité sportif, d'un certain nombre de sujets et celui-ci en faisait partie" .

Dimanche, malgré sa défaite (36-15), l'Italie a failli créer la sensation en faisant déjouer l'Angleterre par son refus de disputer les regroupements, évitant ainsi à ses joueurs de se retrouver en position de hors-jeu derrière la ligne anglaise.

" Est-ce qu'il y a une faille ? Je ne sais pas. L'Italie pensait respecter les règles, ce qui était le cas "

Beaumont a cependant écarté toute évolution du règlement d'ici le prochain match de l'Angleterre, le 11 mars contre l'Ecosse, en dépit de la tenue d'une réunion technique de la commission ad hoc de la fédération mondiale d'ici le coup d'envoi de la 4e journée du Tournoi. "Cela fait tout juste 24 heures que c'est arrivé. Cela va être étudié mais c'est probablement un peu court" , a reconnu l'ancien deuxième ligne. "Est-ce qu'il y a une faille ? Je ne sais pas. L'Italie pensait respecter les règles, ce qui était le cas. Je ne critique ni l'équipe ni son sélectionneur Conor O'Shea parce que ce qu'ils ont fait était légal. Tout le monde a été surpris, ce qui prouve que la plupart d'entre nous doit réviser sa connaissance des lois du jeu" .

Vidéo - Jones : "Ce n'est pas du rugby" 00:41