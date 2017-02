6 nations - L'équipe de France Féminines battue en Irlande (13-10)

Sale week-end pour le rugby français : après les U20 et les Bleus, les Féminines se sont elles aussi inclinées en Irlande (13-10). Une deuxième défaite dans ce Tournoi 2017 qui a pour conséquence la perte du titre pour les Bleues, qui étaient tenantes du titre. Le gain de la compétition se disputera entre les Irlandaises et les Anglaises.

Sous un temps typiquement irlandais avec pluie, bourrasques de vent et larges éclaircies, les Bleues ont été acculées dans leur camp durant vingt bonnes minutes. Les vagues irlandaises déferlaient mais les protégés de Samuel Cherouk ne rompaient pas. Et avec seulement 3 points de retard au score, elles s'en sortaient même plutôt bien. Et puis, les rôles se sont inversés. Les partenaires de Gaëlle Mignot ont imposé leur puissance, notamment en mêlée fermée. Sans pour autant être récompensées de leurs efforts.

Une indiscipline qui coûte cher

Finalement, c'est au retour des vestiaires que les Bleues ont réussi à enfin débloquer leur compteur. Ladagnous faisait parler ses jambes et Tremoulières sa précision sur une transformation peu évidente à convertir. Avec l'appui du vent, on s'est dit alors que les Tricolores avaient toutes les cartes en mains. Sauf que c'était sans compter sur le réveil du fighting spirit irlandais.

Dans le sillage de la talonneur Leah Lyons, auteur d'un essai en force, les Irlandaises repassaient devant. Et ne lâchaient plus la tête au tableau d'affichage. Bien aidées par les maladresses et l'indiscipline des Françaises, sanctionnées de deux cartons jaunes à l'encontre de Mayans et Corson. Les Bleues ont tenté de relever le tête, en faisant notamment l'effort en mêlée fermée, mais l'arbitre anglaise Mme Cox les pénalisait régulièrement, engendrant plus d'une fois l'incompréhension française. Le constat est là : avec cette défaite, le titre s'est envolé. Et les Irlandaises ont pris un ascendant sur les Bleus avant de se retrouver en poule lors de la Coupe du monde cet été...