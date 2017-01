6 NATIONS - Italie : Conor O'Shea renforce son staff avec le champion du monde Brendan Venter

Il a été champion du monde en tant que joueur, en 1995. Il avait travaillé de façon ponctuelle avec O'Shea lors des test-matches du mois de novembre, marqués pour l'Italie par une victoire historique face à l'Afrique du Sud. "J'ai joué et travaillé avec Brendan aux London Irish par le passé et je pense que cet accord est le meilleur possible, pour nous comme pour lui, a déclaré O'Shea" , cité dans le communiqué de la FIR.

Venter est "un entraîneur estimé sur la scène du rugby international et nous sommes fiers qu'il ait choisi notre projet" , a-t-il ajouté. Un autre champion du monde figure déjà dans le staff de Conor O'Shea. Il s'agit de Mike Catt, champion du monde en 2003 avec l'Angleterre, qui s'occupe de l'attaque.