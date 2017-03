6 Nations - Irlande : Conor Murray forfait contre l'Angleterre, Marmion débutera à la mêlée

Murray s'était blessé vendredi lors de la défaite contre le Pays de Galles (22-9) et il a été remplacé par Kieran Marmion. Le sélectionneur Joe Schmidt a également préféré Jared Payne à Rob Kearney, touché à un genou. L'arrière fera donc son grand retour depuis sa blessure à un rein en novembre. Pour le choc à venir, le 2e ligne Iain Henderson a enfin été choisi au détriment de Devin Toner, remplaçant.

"On a testé la forme de Murray aujourd'hui et on a eu l'impression qu'il n'était pas à 100%" , a expliqué ensuite le technicien néo-zélandais. "On s'est dit que si on le perdait en début de rencontre, on serait vulnérable. Quant à Henderson, en sortant du banc, il a fait de belles choses le week-end dernier" .

En cas de défaite face à l'Angleterre, assurée de conserver son titre et qui peut même décrocher un 2e Grand chelem d'affilée, conjuguée à une victoire galloise à Paris contre la France, l'Irlande pourrait être reléguée du groupes des nations tête de série pour le tirage au sort du Mondial-2019 qui aura lieu en mai à Kyoto.

L'Irlande n'a plus perdu contre les trois nations des îles britanniques dans le même tournoi depuis 1998. L'Angleterre court elle après une 19e victoire d'affilée, qui serait le nouveau record mondial. "On peut toujours finir 2e, ce qui serait un truc énorme pour nous" , a déclaré Schmidt. "Donc tant individuellement que collectivement, il y a toujours beaucoup à gagner pour nous" .

Le XV de départ de l'Irlande contre l'Angleterre : Payne ; Earls, Ringrose, Henshaw, Zebo ; (o) Sexton, (m) Marmion ; O'Brien, Heaslip, Stander ; Henderson, Ryan ; Furlong, Best (cap.), J. McGrath.

Les remplaçants : Scannell, Healy, J. Ryan, Toner, O'Mahony, L. McGrath, Jackson, Conway.