6 NATIONS - Guy Novès : "Sur un seul match, dire qu'on revient en arrière me peine un peu"

Cette victoire a été difficile à obtenir...

Guy NOVES : On vient de subir trois défaites devant des équipes renommées, avec des contenus toujours de grande qualité et aujourd'hui (dimanche, ndlr) j'ai envie de retenir la victoire et ce dernier quart d'heure. Il nous avait fait défaut en Angleterre. Mais évidemment sur le plan du contenu, on est frustré. Même si les Ecossais ont joué crânement leur chance avec leurs qualités, nous ont vraiment embêtés dans les zones de rucks. Nous avons laissé tomber pas mal de ballons, été faibles dans les zones de marque. Peut-être que la pression liée au résultat a eu une certaine incidence sur l'équipe mais je suis profondément heureux pour eux : on perd dans les 10 dernières minutes en Angleterre (16-19 samedi dernier) par manque de caractère et aujourd'hui elles sont en faveur de l'équipe de France. A chaque étape, il y a une évaluation positive et négative, et dans le positif il y a ce dernier quart d'heure qui nous servira par la suite.

Estimez-vous qu'au rayon des satisfactions figurent aussi la conquête et la défense ?

G.N : La touche a été fantastique. On se demandait si on n'allait pas subir car on avait changé un joueur (Chouly remplacé par Goujon, NDLR), or la touche a été quasi parfaite. J'ai envie de féliciter les gars pour leur performance dans le registre défensif : il y a eu des séquences où on a subi face à une équipe d'Ecosse très dynamique, et en termes d'organisation défensive, on a été très performant.

Scott Spedding (XV de France) face à l'Ecosse - 12 février 2017Icon Sport

" On n'a pas l'intention de changer notre fusil d'épaule "

Avez-vous l'impression d'un retour en arrière au plan du jeu ?

G.N : Je vais vous laisser avec votre impression. Cela fait un an qu'on travaille sur un rugby qui correspond à nos qualités. Effectivement, les nombreuses fautes ont peut-être donné cette impression, car à part sur l'essai où on tient bien le ballon, il n'y a rien. J'espère que ce n'est pas un retour en arrière, et je ne suis pas certain que gagner nous fasse revenir en arrière. Et avec tout ce qu'on a fait sur les derniers matches, sur un seul match, dire qu'on revient en arrière me peine un peu. On n'a pas l'intention de changer notre fusil d'épaule. Je retiens encore une fois le dernier quart d'heure qui nous a cette fois été favorable. On a eu une très bonne conquête, on a été battus dans les rucks donc on va en tirer les leçons avant le déplacement en Irlande. Mais c'est surtout (le manque de) continuité dans le jeu qui ne peut me satisfaire.