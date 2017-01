6 NATIONS - Eddie Jones fustige l'introduction des points de bonus dans le Tournoi des 6 Nations

C'est le constat que le manager anglais a dressé dans une interview accordée au Daily Telegraph, "Les 6 Nations est une compétition unique du fait de l'intensité des matchs et des rivalités entre les pays. Si nous jouons tous un rugby de haut niveau, cette compétition peut devenir un des plus grands évènements sportifs mondiaux" a-t-il assené.

L'Angleterre a remporté le Tournoi des 6 nations 2016AFP

Les bonus n'auront pas d'influence selon lui

"Je ne pense pas que les bonus auront de l'influence sur la façon de jouer. J'ai coaché pendant plus de 20 ans et j'ai rarement pris cette règle en considération. Pour moi, s'il on joue bien au rugby, on assure le bonus, si l'on est mauvais et bien on ne l'a pas, ça ne change rien" , a souligné Eddie Jones.

Pour rappel, les points de bonus seront introduits cette année dans le Tournoi des 6 Nations. L'équipe gagnante recevra un point supplémentaire si elle marque quatre essais ou plus lors du match. L'équipe perdante gagnera elle un point si elle inscrit 4 essais ou perd par moins de 7 points, et deux points si elle marque 4 essais et perd par moins de 7 points. Enfin, pour que la nation qui réalise le Grand Chelem (cinq victoires) soit dans tous les cas de figure assurée de remporter le Tournoi, cette dernière se verra octroyer trois points supplémentaires au classement.