6 nations - Décisif à Rome, Dulin a rempli son contrat pour terminer le Tounoi devant Spedding

Rares sont les fois où les absents ont tort en équipe de France et c’est tombé sur Scott Spedding. Pas à son avantage contre l’Écosse et l’Irlande, le Clermontois a reçu une sanction sportive qui s’apparente à une double peine : ne pas jouer et voir depuis les tribunes son concurrent marquer des points. Brice Dulin (26 ans ; 25 sélections) avait une belle fenêtre de tir pour s’illustrer dans la défense pas vraiment hermétique des Italiens, il ne l’a pas ratée.

Brice Dulin (XV de France) - 12 mars 2017Icon Sport

Mené et malmené durant les vingt premières minutes, le XV de France avait besoin d’une impulsion pour se sortir de la nasse. C’est Dulin qui lui a donné en mettant un coup d’accélérateur sur un ballon de relance à moins de cinq mètres de son en-but. L’origine de l’essai de Gaël Fickou (21e), vingt-sept secondes plus tard, qui a enlevé une bonne dose de pression à son équipe.

Décisif offensivement et défensivement

Impliqué sur le premier essai français, "Dudule" est également l’auteur du dernier, le quatrième (77e), en première main, synonyme de bonus offensif. La conclusion d’un mouvement à trois avec Noa Nakaitaci et Kévin Gourdon, ponctué d’un joli crochet sur le dernier défenseur italien. En résumé, l’ancien Agenais a été l’élément déclencheur de la victoire des Bleus et celui qui l’a bonifiée. Sur l’aspect défensif, le Racingman a également été décisif puisque c’est son bras qui empêche Bronzini de réduire l’écart peu avant l’heure de jeu (58e). Un retour inspiré qui a écarté le spectre d’une remontada, terme à la mode ces derniers jours.

Brice Dulin (XV de France) face à l'Italie - 11 mars 2017AFP

S’il n’était pas retombé parfois dans ses travers de jeu personnel, enterrant le ballon avec lui, Dulin n’aurait pas été loin du sans faute. Même si l’adversaire s’y prêtait plus que l’Irlande à Dublin ou l’Angleterre à Twickenham, parler de retour gagnant est tout sauf usurpé. Le contrat est donc rempli pour le Racingman, qui, de fait, impose presque à Guy Novès de lui laisser le numéro 15 pour la dernière rencontre du Tournoi contre le pays de Galles. Et de faire "souffler" Scott Spedding au moins un match de plus.