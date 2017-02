6 NATIONS - Bernard Laporte : "L'équipe de France m'a rassuré..."

Interrogé sur l'obligation de résultats de la formation de Guy Novès après un nouveau revers, samedi dernier contre l'Angleterre (19-16), Bernard Laporte a d'abord répondu avec le sourire, "vous voulez m'énerver avant le match ?" , avant de poursuivre plus sérieusement. "Je suis convaincu que cette équipe de France va gagner. Elle est sur la bonne voie. Il y a des choses encourageantes. Bien sûr que quand on perd, on ne peut pas se satisfaire de défaites. Mais depuis quinze jours que je les croise, je leur répète que je ne suis pas là pour les juger. On est tous sur le même bateau et il faut l'amener à quai en 2019... mais avant, on va faire quelques haltes et il faut les gagner. L'équipe de France doit être belle tout le temps. Mais sincèrement, j'ai vu un bel état d'esprit. Après les paroles, c'est bien beau maintenant il faut gagner les matches, c'est une évidence. Et dès dimanche pour espérer gagner le Tournoi des 6 Nations. Parce que si on venait à perdre, ce serait fini. Mais l'équipe de France m'a rassuré à Twickenham" .