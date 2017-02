6 NATIONS - Après une période agitée les Bleues débutent le Tournoi avec un état d’esprit conquérant

Le 26 décembre, Jean-Michel Gonzalez, proche de Pierre Camou, apprenait de la voix d’Annick Hayraud, redevenue manager de l’équipe de France féminine, que Philippe Laurent et lui n’étaient plus les entraîneurs des Bleues après deux ans et demi marqués notamment par une victoire dans le Tournoi des 6 Nations 2016. Le reste du staff était lui aussi remercié.

Le timing de cette annonce avait de quoi surprendre avec la proximité du Mondial en Irlande (du 9 au 27 août). Tout début janvier, deux Bayonnaises, Amaya Gonzalez, qui est aussi la fille de Jean-Michel, et Céline Ferer sont montées au créneau pour demander le retour du staff. Un possible boycott d’un stage prévu en Corse du 5 au 8 janvier était même évoqué. Finalement, ce stage a bien eu lieu. Il a été l’occasion pour le groupe de faire la connaissance du nouvel encadrement et notamment des entraîneurs Samuel Cherouk, coach des Espoirs de Clermont, et Olivier Lièvremont. Et de répondre aux nombreuses interrogations des joueuses attachées à l’ancien staff.

Gaëlle Mignot sera la capitaine du XV de france pour le mondial irlandaisIcon Sport

"Forcément quand ça fait deux ans que tu travailles avec des personnes, des liens se créent. Il y a le côté joueuses-staff mais aussi le côté humain qui entre en jeu" , confie la capitaine des Bleues Gaëlle Mignot. "Comme tout changement au début ça fait peur, mais ce qui compte pour nous c’est ce qui se passe sur le terrain et c’est le groupe. Le groupe s’est encore plus resserré. Maintenant on apprend à connaître les nouveaux entraîneurs et travailler avec eux pour garder toujours en ligne de mire notre objectif qui est la Coupe du monde."

Ferer : "On a un objectif commun c’est la Coupe du monde"

Céline Ferer a un peu craint ne plus être appelée en sélection après sa prise de position. Finalement, elle fait bien partie du groupe pour le Tournoi. La deuxième ligne indique avoir échangé avec les entraîneurs pour "éclaircir les choses et se mettre d’accord sur certains points et à partir de là, repartir sur de bonnes bases, faire les choses bien. On a un objectif commun c’est la Coupe du monde et de la gagner."

Au niveau du jeu, après plus de deux ans de travail, "il est hors de question de tout remettre à zéro" , explique Gaëlle Mignot. "Après, tout le monde apporte un vécu et des choses différentes. Il faut continuer à faire évoluer notre projet de jeu pour pouvoir battre les autres équipes et arriver le mieux préparé possible pour le Tournoi, première grande échéance, et après pour la Coupe du monde."

Céline Ferer - XV de FranceIcon Sport

Le temps est vraiment compté avant le Mondial. Les Bleues ont cherché à mettre tous leurs atouts de leur côté pour être fin prêtes. "Les filles s’imposent des journées d’entraînement intenses dans leur club. Tout le monde a vraiment pris conscience qu’il fallait plus travailler physiquement et techniquement selon nos postes pour que quand on se voit (lors des rassemblements) on soit sur du travail collectif, de mise en place de jeu, d’équipe plutôt que de développement de capacités physiques" , précise la talonneuse tricolore.

Mignot : "On est vraiment déterminées à faire quelque-chose de grand en commençant par ce Tournoi"

Aujourd’hui, les Françaises vont de l’avant. "On est dans un état d’esprit très conquérant" , poursuit Gaëlle Mignot. "On a vraiment envie de montrer une très belle image et surtout de donner le meilleur de nous-mêmes, d’aller au bout. On est vraiment déterminées à faire quelque-chose de grand en commençant par ce Tournoi."

Audrey Forlani - XV de FranceIcon Sport