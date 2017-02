6 NATIONS - Après leur "démission" face aux Anglais, les Bleuets doivent se faire pardonner

L’équipe de France U20 a sombré samedi dernier à Exeter face aux Anglais lors de son premier match du Tournoi des 6 Nations 2017. Après une entame satisfaisante, les Bleuets ont concédé 31 points, dont 5 essais, en 30 minutes. La défaite était déjà actée à la mi-temps (31-3). Restait à connaître son ampleur.

Après un bon début de deuxième période et quelques entrées intéressantes (Fourcade, Pesenti et Couilloud notamment), les jeunes Français étaient menés 38-17 à 10 minutes de la fin. L’hémorragie semblait contenue. C’était avant d’encaisser trois nouveaux essais. Pour un cinglant 59-17 au final. "Ce qui est paradoxal, c’est que la semaine de préparation avait été excellente, tant sur l’implication des joueurs que sur la qualité du travail. C’est pour ça que l’on se pose encore des questions sur ce qui n’a pas marché ou ce que nous n’avons pas mis en place dans ce match" , nous a confié ce mardi Thomas Lièvremont.

" Quand on en prend 60, on fait profil bas et on va se cacher (Thomas Lièvremont) "

Quand on a demandé au manager tricolore s’il avait trouvé des joueurs abattus après cette rencontre, sa réponse a fusé : "Pas assez à mon goût. On a le droit d’être mauvais, de rater un match. On n’a pas le droit sur un premier match du Tournoi, un match international, de ne pas défendre ce maillot de l’équipe de France. Il y a une démission de certains, ça c’est inacceptable. Quand on en prend 60, et encore plus sur un match international, on fait profil bas et on va se cacher au fond de sa chambre et de son lit. Cela n’a pas été le cas chez certains. C’est un comportement qui nous a, nous le staff, profondément marqué. Il a fallu qu’on le dise aux joueurs et qu’on évacue cette colère et cette honte qu’on a ressenties samedi."

Après cette déroute, il y a eu une remise en question collective. "Nous le staff, on s’est remis en question sur la préparation de ce match. Peut-être que nous avons commis des erreurs ?" , s’interroge Lièvremont.

Selevasio Tolofua (France U20) pris par deux AnglaisAFP

Les Tricolores attendus au tournant sur l’engagement et le contenu

Avant de recevoir l’Écosse vendredi (21h) au stade des Alpes de Grenoble, l’équipe de France U20 s’est remise sérieusement au travail. Le début de semaine a une nouvelle fois été satisfaisant. Pour ce match, le XV de départ a été changé aux deux tiers. Seuls Verhaeghe (le capitaine), Capelli, Iraguha, Decron et Buros ont été reconduits. "On a beaucoup de blessés, ce qui fait que la concurrence est amoindrie sinon il y aurait peut-être d’autres joueurs qui seraient sortis de ce groupe. On avait prévu de toute façon des changements parce que l’objectif final c’est la Coupe du monde. Même si on avait gagné en Angleterre, on aurait procédé à une revue d’effectif" , précise Thomas Lièvremont.