6 NATIONS - Angleterre : Eddie Jones encense Elliot Daly

Auteur d'un essai assassin dans les dernières minutes du match, l'ailier des Wasps a libéré l'Angleterre et surtout son sélectionneur, "Il a du gaz, le garçon. Il y a un peu de "Facteur X" en lui, et c'est pour cela qu'on l'aime" , a déclaré avec admiration Jones à l'issue du match.

Plus que jamais en route pour le Grand Chelem, le boss du XV de la Rose a salué le courage et la détermination de ses joueurs qui ont remporté leurs deux derniers matches dans les derniers instants, "Nous avons utilisé toutes nos cartes de sortie de prison, contre l'Italie, nous ne voulons pas être à nouveau dans cette position. Nous sommes une équipe courageuse, avec du caractère, qui ne sait pas comment être battue, et cela s'est vu ce soir" .