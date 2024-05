Moins en vue que l’an passé, le deuxième ligne a néanmoins montré, ces dernières semaines, que lorsqu’il était en forme, il amenait une sérieuse plus value à l’équipe.

Comme souvent, ces derniers temps, la semaine du Biarritz olympique a été marquée par l’actualité extra-sportive, liée aux annonces des nouveaux propriétaires du club. Avec tout ça, la réception de Provence Rugby a presque été reléguée au second plan. Pour autant, cette rencontre revêt une importance cruciale pour le BO, car après avoir fait un grand pas vers le maintien en l’emportant à Agen, les Biarrots ont une occasion en or de définitivement se sauver, avant même la dernière journée.

Dès lors, Simon Mannix a logiquement décidé d’aligner toutes ses forces vives et pour ce match, le BO pourra compter sur la présence de Johnny Dyer, qui jouera, là, sa quatrième rencontre consécutive, après avoir connu une longue absence cet hiver. "Johnny a eu des pépins physiques qui sont venus briser son élan, rappelle Matthew Clarkin. La concurrence est assez féroce au poste de troisième ligne, alors qu’en deuxième ligne, nous avons parfois privilégié les profils aériens. Cependant, lorsque Johnny est "fit", son nom est toujours dans les discussions pour savoir s’il joue, car il a un profil à part. On sait ce qu’il est capable de faire."

Clarkin : "On a retrouvé notre Johnny"

C’est lors de la saison 2021-2022, quand le BO était en Top 14, que Dyer est apparu au meilleur de sa forme. Dans l’élite du rugby français, le Fidjien a écœuré pas mal de monde en grattant un nombre incalculable de ballons. S’il est, aujourd’hui, un peu moins efficace qu’avant au sol, il reste le meilleur dans ce domaine à Biarritz (17 grattages) et le cinquième de la division. Ballon en main, ses courses puissantes ont récemment fait du bien au club basque et on garde en mémoire sa belle entrée réalisée contre Grenoble, malgré la débâcle subie par le BO ce jour-là.

"On a retrouvé notre Johnny, défensivement épais et fort sur les ballons autour des rucks, apprécie Clarkin. Offensivement, il a été tranchant et a fait avancer l’équipe. Il a retrouvé une place dans l’équipe titulaire, car ses performances sont à la hauteur du joueur qu’on a connu depuis des années." Avec un Dyer au top de sa forme tout au long de la saison, Biarritz aurait-il connu une année moins compliquée ? On ne le saura jamais. Ce que l’on sait, en revanche, c’est que lorsque Dyer joue à son meilleur niveau, le BO a souvent un visage conquérant…