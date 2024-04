Les Bleues peuvent-elles rêver du Grand Chelem ? Revivez viàMidol - Des Mauls et Débats

Le XV de France féminin défie l'Angleterre ce week-end et espère remporter le Grand chelem face à leur bête noire. A cette occasion, viàMidol - Des Mauls et Débats parle de ce rendez-vous au sommet entre Françaises et Anglaises.

Les Bleues vont-elles mettre fin à leur malédiction ? Alors qu'elles n'ont plus gagné face à l'Angleterre depuis 2018, les coéquipières de Lina Queyroi ont l'occasion de vaincre le signe indien et de s'offrir le Grand chelem. Nos journalistes présents dans l'émission viàMidol - Des Mauls et Débats analysent ce choc au sommet entre Françaises et Anglaises avant de se projeter sur le Top 14 et la rencontre homérique qui s'annonce entre Montpellier et Perpignan.