La Rochelle une semaine après son échec cuisant en quart de finale de Champions Cup contre le leinster, le Stade rochelais semble encore marqué.

Il est des défaites qui laissent plus de traces que d’autres. Celle qu’a subie le Stade Rochelais à Dublin la semaine dernière fait partie de celles-ci. Tout doubles champions d’Europe qu’ils sont, les Maritimes ont été corrigés par un Leinster revanchard sur le score sans appel de 40 à 13. Ce déplacement à Castres était donc le "match d’après". Tout le monde voulait savoir comment ce groupe rochelais allait réagir.

Le verdict ? Il est nuancé. Certes, les Maritimes n’ont pas à rougir de leur prestation. Affronter l’équipe de Castres quand cette dernière se met en mode "alerte présidentielle" n’est jamais facile. On a donc vu un Will Skelton à la hauteur de son capitanat, un Yoan Tanga percutant et efficace dans le jeu au sol, un Jules Favre et un UJ Seuteni intenables, le tout conduit par une charnière Iribaren-Reus intéressante. Le problème, c’est que cela n’a pas suffi. Et comme vous l’avez compris, l’écart au score aurait pu être bien plus conséquent si les Castrais avaient été plus réalistes, avec 14 points laissés au pied et deux essais refusés à cause de fautes évitables. Du coup, on a le sentiment que les Rochelais n’avaient pas encore tout à fait digéré la déroute de Dublin. Et c’est normal, comme nous le rappelait l’entraîneur de la mêlée Gurthro Steenkamp : "C’est normal que ce match soit difficile à digérer. Je l’ai dit dans la semaine. La façon dont on a perdu contre le Leicester, c’est dur à accepter. Même si on a gagné deux titres européens, on avait l’ambition d’aller plus loin que ça. On a essayé de basculer en donnant des opportunités à d’autres joueurs, et avec un banc puissant pour faire le job. Chacun doit se remettre en question et travailler dur la semaine prochaine."

Une conquête trop imprécise

La puissance du banc a bien failli faire la différence, en effet. L’entrée du droitier tricolore Uini Atonio a apporté un peu de stabilité à la mêlée rochelaise (même si cette dernière n’a jamais vraiment dominé), tandis que les entrées de Levani Botia et Greg Alldritt ont permis aux Maritimes de trouver de l’avancée en deuxième mi-temps. Sauf qu’avec cinq lancers en touche perdus, quinze pénalités concédées et une mêlée aussi dominée en première mi-temps, les Rochelais n’avaient pas tous les arguments nécessaires pour s’imposer à l’extérieur…