En s’imposant avec le bonus offensif contre Agen, le VRDR a fait un énorme pas vers le maintien, avec deux visages différents.

Quarante minutes à l’envers et quarante minutes à l’endroit, tel est le résumé de la soirée vécue par les Drômois vendredi contre Agen. Les plus de 5 000 supporters présents au stade Pompidou ont eu du mal à reconnaître leur équipe en première période. Acculé dans son camp, sous pression et surtout très indiscipliné avec deux cartons jaunes et douze pénalités concédées, Valence-Romans a souffert sur les quarante premières minutes, grâce notamment à une bonne stratégie lot-et-garonnaise de jouer au pied par-dessus la défense (10-16, mi-temps). "à la pause, j’ai dit aux joueurs que le point positif, c’est qu’on ne pouvait pas faire pire. On a été pris dans tout ce que l’on avait ciblé" explique Fabien Fortassin (en photo). "Je pense qu’en première période, il y avait ce levier de pression. Le maintien devait planer dans notre tête. En plus, on fait beaucoup de fautes. à la pause, on a pris une soufflante et elle était méritée" confie Mathieu Vachon.

Des cartons jaunes fatals

Les Damiers sont alors revenus avec d’autres intentions, mettant à leur tour sous pression les Agenais qui ont subi et craqué en début de deuxième période, écopant de deux cartons jaunes en quelques minutes, les laissant en double infériorité numérique. "C’est dur de comprendre ce qu’il s’est passé. Les joueurs ont fait une très bonne première mi-temps, durant laquelle on a montré un bon état d’esprit. Mais le début de deuxième période nous coûte cher. On prend vingt-et-un points en dix minutes et le match est fini derrière", regrette Dave Ryan, le manager du SU Agen. En l’espace de quinze minutes, l’équipe de Fabien Fortassin a marqué quatre essais (Marco Pena, de pénalité, Mawalu, Vargas), passant d’un retard de six points à un avantage de vingt-deux unités (38-16, 61e). Agen ne s’en remettra pas, malgré un essai inscrit en fin de match pour éviter le zéro pointé en seconde période (38-21, 78e).

Cette victoire bonifiée du VRDR ne fait pas oublier le contenu mitigé du match à Fabien Fortassin. "Je suis heureux du résultat et de voir mes garçons contents dans le vestiaire. Sincèrement, on s’en sort bien. Normalement, c’est difficile d’exister dans un match de rugby en prenant quatre cartons jaunes. Mais nous avons été courageux. La différence entre les deux équipes c’est que nous, sur nos infériorités on a réussi à faire le dos rond et à très peu encaisser de points et nous avons été hyperefficace sur notre supériorité numérique, contrairement à Agen." "Nous ne sommes pas assez cliniques. On manque encore quelques occasions et je ne sais pas comment l’expliquer" conclut Dave Ryan.