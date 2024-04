Nevers a mis fin à sa série noire de trois défaites et entretient l’espoir de qualification en dominant nettement des Columérins qui, à l’inverse, perdent de vue la phase finale.

Son allée confortable vers la phase finale s’est transformée en ligne de crête, après trois défaites consécutives dont un premier revers à la maison tombant au pire moment. Mais Nevers s’est offert, face à Colomiers, le droit de continuer à espérer. "Nous avons trois matchs à la maison. Si on en perd un seul, c’est foutu", résume le manager Xavier Péméja, quelques minutes après un succès (34-15) qui coche la première des trois cases. Avant la réception de Soyaux-Angoulême, vendredi, et celle de Dax pour l’ultime journée, le capitaine Rudy Derrieux et ses coéquipiers ont dominé sans trop de frayeurs des Columérins, eux aussi au pied du mur. "Mettre trente points à Colomiers, qui était venu pour se qualifier, c’est bien, apprécie Xavier Péméja. Nous les avons pris en conquête, en mêlée. On continue à espérer pour la qualification, c’est très positif."

De bonnes fondations

Dans un match crispé par l’enjeu, la nervosité ambiante a connu quelques surtensions, notamment en fin de première période, où l’esquisse de générale s’est conclue par un carton rouge de chaque côté, au retour des vestiaires : "Je tiens à féliciter l’arbitre (Jean Lespes, N.D.L.R.) ; il a été solide, il a eu du caractère et il a mis les cartons quand il le fallait. Sinon, cela aurait pu être un match catastrophique." Avec deux rouges et cinq jaunes, les sanctions ont mis de l’espace sur le terrain, sans pour autant oxygéner une soirée étouffante. "On avait pas mal de points à rattraper, et cette victoire nous fait du bien", sourit l’arrière Kylian Jaminet, qui a pu savourer sa centième feuille de match avec Nevers. "On était confiant parce que toute la semaine, on se sentait bien collectivement." Cette fois-ci, le récurrent passage à vide autour de l’heure de jeu, qui a souvent mis en difficulté les Neversois cette saison, a été bien digéré, grâce à une défense obstinée plaçant des corps sous les ballons portés dans l’en-but. "On n’a pas craqué et nous avons su tenir le score", se réjouit le centurion. S’il n’a pas été préjudiciable, cet affaissement sur les fins de match continue à plisser le front de Xavier Péméja : "On a de bonnes fondations, de très bonnes armes offensives et défensives, une très bonne conquête. Il faut les utiliser, de la première à la dernière minute. Si on le fait, on va se qualifier."

L’objectif, en revanche, s’éloigne pour Colomiers, qui navigue désormais à huit points de la sixième place. "Nous avons été approximatif, avec beaucoup trop de déchets", constate d’une voix morne le manager Julien Sarraute. "On savait qu’il fallait priver Nevers de ballons, contrarier sa capacité à mettre du volume. Et on a donné le bâton pour se faire battre. Je ne peux pas être satisfait de ce niveau technique. Je veux trouver des solutions et je veux voir des joueurs qui prennent du plaisir. Et le plaisir se prend dans la performance."