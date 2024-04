La réception de Rouen, en mission pour sa survie pouvait être délicate. Les Dacquois, fidèles à leur état d’esprit, ont résisté et renversé la pression, pour bonifier leur rêve...

A quatre journées de la fin, Rouen avait ciblé ce match pour tendre un piège à Maurice-Boyau et s’offrir une opportunité d’engranger des précieux points pour son maintien. Prévenus, les Landais s’attendaient à une entame solide des protégés de Sébastien Tillous-Borde. Bien en place, les Normands mettent la pression aux Dacquois. L’enthousiasme des visiteurs est sanctionné par un carton jaune, pour jeu dangereux (Astle, 6e). Efficace sur les phases de mauls, Rouen met Dax à la faute (0-3, 10e). Mais avec la sérénité qui caractérise cette surprenante équipe dacquoise, l’ouvreur Seguy valide une belle occupation par un essai en solitaire (10-3, 25e). Le deuxième carton normand (Jackson, 38e) est sanctionné par un essai de classe de la bombe Naseara, servi à l’aveugle par le centre McHenry (17-6, 40e).

D’abord la victoire !

Le corollaire de la motivation est parfois l’indiscipline. C’est ce point qui va être fatal aux visiteurs. "Nous sommes très frustrés car ce n’est pas du tout ce qu’on voulait faire. Nous avons été trop indiscipliné pour exister. Ces matchs se jouent sur des détails et nous sommes passés à côté" lâche André Hough, le coach assistant du RNR.

Dès la reprise, les partenaires du talonneur Hiriart-Urruty, enfoncent le clou par deux fois. Le premier par un essai rageur de Singer (43e) et le deuxième, consécutif à une magistrale remontée de terrain drivée par Gino Lemalu et concrétisée par Paul Ausset (29-6, 46e). La rentrée du banc normand provoque un sursaut (essai de Masilevu, 29-13, 53e). Mais les Rouge et Blanc tiennent à leur rêve. Le bonus offensif, inespéré, est consolidé. L’USD peut savourer ce parcours onirique, que le match aller à Rouen (défaite 36-3, 2e journée) avait rendu chimérique.

"Depuis le début de saison, on s’applique à jouer pour faire les meilleurs matchs possibles. Cette saison, on vit un rêve éveillé. Avant ce match, personne n’a parlé de qualif. La priorité était la victoire ! On gagne en confiance de match en match. Ce groupe dégage une sérénité et une envie de bien faire… ensemble ! Pour ma part, je suis aussi dans un rêve. Je suis arrivé comme joker pour me confronter à ce Pro D2 et travailler pour le maintien. À trois rencontres de la fin, on va jouer un derby qui va compter pour la qualification, c’est dingue ! On va préparer ce rendez-vous avec le même état d’esprit : rendre la meilleure copie possible. La fête va être à la hauteur de ce qu’on vit… énorme et joyeuse !", scande le Basque Jean-Baptiste Hiriart-Urruty. Un gars à l’image de la saison de son nouveau club : serein, insatiable et souriant !