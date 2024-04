Provence Rugby a repris sa marche en avant en dominant aisément Mont-de-Marsan et a engrangé cinq points essentiels pour maintenir sa position.

Encore une soirée bénéfique pour les hommes du quatuor Reggiardo-Delmas-Dupuy-Ladauge qui ont pris cinq points face à Mont-de-Marsan, en inscrivant sept essais et en fonçant tête baissée vers le top 2 à trois journées du verdict. Cette équipe est devenue une équipe solide, déterminée et qui connaît son jeu et son rugby, qui avance sans sourciller pour atteindre son objectif. Certes, au début de la saison, c’était le top 6 mais désormais, la mission a été revue à la hausse et il faut aller chercher l’une des deux premières places pour éviter le match de barrages et se présenter en ordre de bataille pour cette phase finale que Provence Rugby attend de pied ferme depuis quelques saisons. Mais comme face à Montauban , les coéquipiers d’Arthur Coville ont fait le boulot dès la première période avec trois essais et un écart conséquent (22-3). Le collectif aixois semble être sûr de ses forces, de son jeu et même s’il reste encore des petites erreurs à gommer, ce nouveau succès bonifié met le XV aixois dans les meilleures conditions dans ce sprint final.

Un grand pas vers le top 2

"On voulait faire un match plein en défense et en attaque avec une bonne discipline. Mais nous n’avons pas été disciplinés, souligne le manager général Mauricio Reggiardo. On n’a pas été précis pendant vingt minutes avant de reprendre le cours du match, de remettre la main sur le ballon et de faire la différence en fin de première période où nous avons été très pragmatiques. Je crois que nous avons eu aussi de la fraîcheur, notamment en seconde période. On a fait la différence avec notre état d’esprit, notre volonté d’aller de l’avant, de mettre en place notre rugby. Je suis satisfait et j’ai envie de retenir le positif avec ces sept essais inscrits et ces cinq points pris au classement. C’est donc une soirée bénéfique même s’il reste encore des petits points à corriger. Mais sur ce bloc qui est déterminant pour la suite, le collectif est bien présent et tout le groupe pousse dans le même sens avec des places à prendre et une émulation qui en découle. Nous sommes dans une période où tous les comportements individuels et collectifs sont importants. Les mecs ont envie d’y être dans cette phase finale et on va tout faire pour être dans le top 2 car dans les six, c’est presque fait. Pour l’heure, on va savourer deux jours avant de se remettre la tête dans le guidon pour préparer la réception de Valence-Romans."

Provence Rugby avance avec des certitudes et semble sûrement se projeter vers la phase finale. Cette nouvelle victoire a démontré que ce groupe est prêt pour réussir un gros coup. Côté montois, on veut très vite se replonger sur la réception de Dax vendredi pour un derby qui sent la poudre et qui devrait offrir au vainqueur, également, un billet pour le top 6.