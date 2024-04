Le CO vit actuellement sa pire série de la saison avec un enchaînement de cinq défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Il faut stopper l’hémorragie !

Samedi, au moment où Castrais et Rochelais entreront sur la pelouse de Pierre-Fabre, cela fera quasiment deux mois que les hommes du manager Jeremy Davidson n’ont plus gagné. Pour retrouver trace d’un succès des Tarnais, il faut remonter en effet au 24 février et la belle victoire obtenue contre l’Union Bordeaux-Bègles. À l’époque, la petite musique du championnat était assez douce à entendre aux oreilles des suiveurs castrais. L’équipe était sur une série de trois victoires consécutives et, toujours qualifiée en Challenge Cup, elle pouvait encore nourrir le rêve de s’offrir un parcours européen à rallonge. Seulement voilà, la belle mécanique s’est depuis quelque peu enrayée. Les Castrais sont sur une série mortifère de cinq défaites consécutives et ont quitté la coupe d’Europe après un revers frustrant à Gloucester.

Pis, les joueurs du président Revol sont sortis du top 6 du championnat pour se retrouver à une huitième place sans saveur qui leur offre à cette heure autant d’espoir de rejoindre la zone des qualifiables – l’UBB, sixième, est quatre points plus haut – que de crainte de se voir rattraper par le fond de la classe – Montpellier, le barragiste, se bat sept unités plus bas.

Un calendrier équilibré

C’est dire toute l’importance de la venue de La Rochelle, la bête blessée forcément échaudée par son explosion en plein vol du côté du Leinster, qui aura à cœur de se rassurer dans son championnat domestique où elle ne paraît plus aussi souveraine que par le passé. Après avoir fait une croix sur ses rêves de triplé européen, La Rochelle ne pourra pas se permettre de ne pas figurer au sein du top 6, où sa place n’est pour l’heure absolument pas acquise. Les Castrais seront attendus au tournant par leurs supporters qui sont sevrés de victoires depuis trop longtemps. Mathieu Babillot, le capitaine, sait à quel point ce match s’apparente à un tournant de la saison : "Les données sont assez claires : soit on arrive à "prendre" ce match et on pourra regarder vers le haut ; soit on le perd et nous devrons nous résoudre à lutter pour notre survie dans ce championnat. C’est aussi simple que ça. Les joueurs sont parfaitement conscients des enjeux de ce match. C’est à nous de nous racheter et d’arrêter de nous décevoir et de décevoir notre public."

Les Castrais ont un calendrier équilibré jusqu’à la fin de la saison avec trois déplacements pour trois réceptions. Après La Rochelle, Pierre-Fabre sera le théâtre des venues de Montpellier (journée 23) et du Stade français (journée 25) tandis que le CO s’exportera à Oyonnax (journée 22), à Clermont (journée 24) et à Bayonne pour finir la saison (journée 26). Mouillez-vous la nuque, ce sera chaud jusqu’au bout !