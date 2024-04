Au terme d’une orgie de jeu et d’un match à grand suspense, le Castres olympique bat La Rochelle et stoppe sa série mortifère de cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues.

Avril entame sa dernière décade, c’est encore la phase régulière mais lentement et sûrement, le doux parfum des matchs couperets commence à sortir de terre et à rendre les matchs de plus en plus brûlants. Dans ce Top 14 plus serré et concurrentiel que jamais, toutes les équipes ont encore quelque chose à jouer, ici le maintien, là la qualification. Ce Castres-La Rochelle de tous les diables n’a pas dérogé à la règle en ouverture de la 21e journée. Dans ce match capital entre deux bêtes blessées du championnat l’enjeu aurait pu tuer le jeu. Il n’en fut rien.

Dans un stade Pierre-Fabre en ébullition garni de plus de 12 000 supporters et baigné d’un doux soleil printanier, les deux équipes se sont livrées à un formidable chassé-croisé, à même de réconcilier avec le rugby tous ceux qui trouvent le Top 14 et son jeu programmé trop lénifiant pour eux. Et si, pour un petit point, Castres a finalement gagné le bras de fer de cette magnifique partie à six essais, les deux formations ont joué sur le fil de la virtuosité, jouant tous les ballons et frôlant souvent les limites du (dé) raisonnable en tentant de créer des brèches par le jeu à outrance. Pour qu’il y ait un grand et beau match, il faut deux grandes équipes et les Rochelais ont été des perdants magnifiques en ne reniant jamais leurs ambitions. Et si ce samedi Castres a pris quatre points et stoppé sa série de cinq défaites consécutives, si La Rochelle quitte Castres avec un bonus défensif mérité et certainement un peu frustré de ne pas avoir obtenu mieux, c’est aussi et surtout le rugby qui a gagné.