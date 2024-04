Blessé lors du derby face au Racing en février dernier, le trois-quart centre du Stade français Julien Delbouis est de retour face à Bayonne.

Cette rencontre face à Bayonne marque de nombreux retours pour le Stade français. D’abord, celui des supporters à Jean-Bouin. Ces dernières années, l’enceinte de la porte d’Auteuil a souvent sonné creux. À ce jour, le club de la capitale affiche une moyenne de 13 000 spectateurs et le match face à l’Aviron devrait se jouer encore une fois devant plus de 15 000 personnes. À croire que le statut de leader a des effets positifs et séduit de plus en plus…

Ensuite, il y a le retour de Julien Delbouis. Absent depuis le succès à la Paris La Défense Arena sur le Racing (11-27, le 24 février), celui qui figure dans l’antichambre du XV de France depuis quelques années avait disparu des radars depuis cette performance. Et pour cause. Victime d’un staphylocoque au niveau d’un genou, il a été mis à l’arrêt. Encore une fois. "J’ai pris mon mal en patience, dit-il aujourd’hui. L’avantage, c’est que malheureusement j’en ai l’habitude."

Souvenez-vous. 20 février 2021 : rupture des ligaments croisés du genou droit lors d’une rencontre à La Rochelle. Bis repetita en août à l’instant de sa reprise. Le genou droit lâche encore une fois sur la pelouse de Jean-Bouin au cours d’un simple entraînement. S’en suivra une saison 2021-2022 totalement blanche et des moments de doute importants. Mais le garçon a du caractère. Pas franchement le genre à se laisser aller.

Être plus efficaces

À tel point qu’il retrouve son meilleur niveau au cours de la saison suivante. En 2023, le sélectionneur du XV de France le rappelle dans la liste des 42 pour le Tournoi des 6 Nations. Il est même du déplacement à Dublin avec le XV de France en qualité de joueur supplémentaire. Las, une nouvelle blessure l’empêche de postuler pour la fin de saison avec les Soldats roses, le manager de l’époque Gonzalo Quesada lui préférant Alex Arrate pour le match de barrage contre le Racing 92. "Cette fois, j’ai été arrêté un peu plus d’un mois et demi, raconte-t-il. Il a fallu prendre le temps de bien soigner cette infection car le staphylocoque se trouvait au niveau du genou opéré à deux reprises. Après, à l’échelle de ce que j’ai vécu par le passé, être arrêté seulement un mois et demi, ce n’est pas grand-chose, mais ça fait quand même chier parce que l’équipe tourne vachement bien et c’est frustrant de vivre ça en tribune." Les performances parisiennes, justement, parlons-en. "Même si nous sommes premiers du championnat, nous avons conscience de nos difficultés dans la zone de marque, explique Delbouis. Durant la période de coupure en raison de la Coupe d’Europe, nous avons fait un gros focus sur cet aspect-là. Il faut absolument que l’on soit plus efficace. Nous avons six matchs pour régler ce problème et montrer autre chose." Et de conclure : "On sait malheureusement qu’en phase finale, si nous ne sommes pas plus efficaces, ça ne passera pas."