Les Girondins n’ont pas le temps de s’apitoyer sur leur élimination en champions cup. Ils n’ont pas le droit au moindre faux pas à domicile, en Top 14.

Le spectacle va être grandiose et la victoire magnifique ce dimanche au stade Chaban-Delmas. C’est aussi vrai que le beau temps vient après la pluie, que la joie succède à la tristesse et que l’UBB alterne le chaud et le froid depuis de longues semaines. Yannick Bru, le manager girondin, a été le premier à s’en émouvoir, prédisant "un match de m…" en quart de finale après la démonstration face aux Saracens. Tout n’a pas été à jeter face aux Harlequins, loin de là, mais les Bordelais ont quitté la compétition faute de constance. Un échec dont ils doivent maintenant se relever. Ils n’ont pas le temps de tergiverser car cette saison ne le permet pas. Le Top 14 est terriblement homogène avec une meute de prétendants à la phase finale. Les places sont chères et celle de l’UBB n’est pas encore assurée alors que les coéquipiers de Maxime Lucu rêvent de vivre une quatrième demi-finale consécutive, d’autant plus qu’elle aura lieu au Matmut Atlantique de Bordeaux. Les hommes de Yannick Bru doivent vite analyser les causes de leur échec en Champions Cup pour espérer des succès en Top 14 car la marge de manœuvre est aussi étroite en championnat. Avec seulement six derniers matchs à négocier, le moindre faux pas pourrait être fatal. "Notre aventure s’est arrêtée en Champions Cup. C’est la loi du sport, c’est dur à encaisser mais ce n’est pas fin du monde non plus, prévenait le troisième ligne Bastien Vergnes-Taillefer après l’élimination en quart de finale. Il ne faut pas se mettre la tête plus au fond du seau qu’elle n’est car sinon la fin de saison va être longue. Il faut bien digérer et nous avons deux jours de repos pour le faire. Il faudra après repartir au travail pour préparer Clermont de la meilleure des manières." Un match très attendu face à une équipe en quête d’un exploit pour remonter dans le bon wagon et qui compte sur l’élan né en Challenge Cup pour renverser la tendance en championnat.

La meilleure équipe possible

Le staff de l’UBB est parfaitement conscient des ambitions clermontoises lors de ce rendez-vous et c’est aussi pour cela qu’il avait décidé de ne prendre aucun risque lors du quart de finale de Champions Cup avec Matthieu Jalibert et l’ailier Damian Penaud. Il n’était pas question de ne pas présenter la meilleure équipe possible pour ce retour au Top 14. "La claque que l’on a prise nous renvoie à la nécessité de travailler avec beaucoup d’humilité, concédait Yannick Bru, Mais ceci dit, elle n’efface pas tout le côté positif accumulé dans cette compétition, elle n’efface pas la confiance qu’on a les uns envers les autres. Il ne nous reste plus qu’à compter les valides et à retrousser nos manches pour notre deuxième chantier à savoir le Top 14 et on va voir si nous sommes des grands garçons."