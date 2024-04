Pour se reconstruire, le CAB a décidé de miser sur sa formation. À tel point que cette saison, plus d’un tiers de l’effectif a moins de 24 ans. Un choix qui commence à porter ses fruits et qui annonce un avenir radieux en Corrèze.

Alors que les Brivistes luttent pour leur qualification en phase finale, ils peuvent compter sur l’insouciance de leurs jeunes joueurs. Ils seront encore huit à être nés dans les années 2000 sur la pelouse de Chanzy à Angoulême ce vendredi. Dans la lignée de ce qui se fait depuis le début de saison, puisque sur les quarante-six joueurs utilisés, seize – soit plus d’un tiers – ont 23 ans ou moins. "Ça récompense tout un club, ses bénévoles, ses différents éducateurs et entraîneurs, son centre de formation dans son ensemble, félicitait Pierre-Henry Broncan, il y a quelques semaines. On a d’autres jeunes joueurs qui n’ont pas encore goûté à l’équipe professionnelle ou à l’équipe de France des moins de 20 ans, mais qui n’en sont pas loin."

Pour qu’ils y arrivent encore plus vite, le manager briviste a amené une nouvelle méthode de travail, dès son arrivée, en intégrant les Espoirs au groupe professionnel. "S’entraîner tous ensemble, c’est un gain de temps d’abord pour nous, les entraîneurs, et pour eux, les jeunes joueurs, qui se confrontent à d’autres, parfois de meilleur niveau qu’eux. On voit bien que cela fonctionne, le plus bel exemple étant le Stade toulousain. Cela fait maintenant quelques années que le groupe professionnel et le centre de formation s’entraînent en même temps, sur le même terrain, avec les mêmes entraîneurs. De fait, quand ces Espoirs jouent avec les professionnels, ils sont très vite intégrés. C’est un exemple à suivre qui doit rentrer dans les coutumes et les habitudes du club." Et si ce système fait aujourd’hui la force du club français le plus titré, les Toulousains ont aussi connu une période plus délicate à un certain moment – durant lequel Broncan faisait partie de l’organigramme rouge et noir – mais ont su faire preuve de patience pour en récolter les fruits. "Ce club a connu une période où il ne s’est pas qualifié en phase finale malgré la présence de garçons comme Julien Marchand, Cyril Baille, Peato Mauvaka, François Cros, autant de jeunes joueurs qui étaient en difficulté en Top 14 et qui sont aujourd’hui des cadres de l’équipe de France, plusieurs fois champions de France et d’Europe. À Brive, nous ne sommes qu’en Pro D2, mais nous avons cette génération de joueurs talentueux qui veulent atteindre le très haut niveau."

Carbonneau-Raffy-Ferté, trois amis pour guider le jeu

Parmi eux, on retrouve forcément les "2004". Les Carbonneau, Raffy ou autre Ferté sont dans leur vingtième année et possèdent déjà les clés du jeu briviste. Pour ces trois-là qui ont noué des liens très jeunes en étant accueillis dès leur arrivée en Corrèze – Raffy et Ferté sont originaires du Lot voisin- par la famille du demi de mêlée, leur complicité est un réel atout. Crabos encore il y a deux ans, ils font partie des joueurs les plus utilisés et décisifs de l’effectif professionnel du CAB aujourd’hui. "Ce sont des "2004" et ils impressionnent par leur maturité, note le troisième ligne Matthieu Voisin. Au fil des matchs, ils acquièrent de l’expérience et c’est positif pour l’ensemble du groupe. Nous arrivons à trouver un beau mélange entre des joueurs d’expérience et ces jeunes qui arrivent avec leur fraîcheur. Nous sommes en train de trouver une bonne synergie." "Il faut que ces joueurs s’expriment car c’est leur force, c’est pourquoi ils jouent aujourd’hui, poursuit Stuart Olding, joueur d’expérience de la ligne de trois-quarts. Il faut les laisser faire tout en leur disant quand on a quelque chose à dire. Ils prennent beaucoup de responsabilités, ils travaillent très dur, et je suis heureux qu’ils aient saisi leur chance. Leur niveau est très haut pour des joueurs d’une vingtaine d’années."

Krone et Karst, ces non-Jiff appelés à prendre de la place

Une synergie également avec les jeunes talents venus de différents horizons. Si le pilier droit argentin Francisco Coria Marchetti fait désormais partie intégrante du groupe professionnel et est désormais Jiff, ce n’est pas encore le cas du deuxième ligne hollandais Teun Karst (2004, deux matchs) et de l’arrière sud-africain Nic Krone (2003, trois matchs), deux joueurs sur qui le staff compte énormément. Le premier nommé devrait l’être la saison prochaine, le second devant attendre l’été 2025. "C’est difficile de ne pas être Jiff, avouait Krone devant la presse avant le match à Dax, mais j’ai eu cette opportunité de jouer. Il a fallu la saisir en donnant le meilleur de moi-même pour lancer ma carrière."

Malgré ce statut de non-Jiff, le staff briviste n’a pas hésité à les lancer. Une belle preuve de confiance et autant de signaux positifs envoyés par le club aux talents du centre de formation. "Je trouve que nous avons un avenir qui peut être radieux à condition de bâtir autour de ces jeunes et d’être un peu patient. Il faut les encadrer, les aider, et ils vont grandir vite. C’est pour ça que l’arrivée d’un joueur comme Courtney Lawes est très intéressante. Je suis un entraîneur qui aime bien faire jouer les jeunes Français, mais les encadrer par un très gros joueur, c’est toujours un plus. Dans le rugby comme dans la vie, il faut un équilibre", conclut "PHB". Si celui-ci est trouvé dans la sous-préfecture corrézienne, de beaux lendemains devraient voir le jour…