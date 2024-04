Vidéo. Willis, Costes, Lowe… Le XV de la semaine des quarts de finale de Champions Cup !

Comme tous les lundis on vous présente notre XV de la semaine. Ce week-end se jouaient les quarts de finale de Champions Cup et on retrouve les Toulousains en nombre !

Le Stade toulousain est le seul club français à avoir passé l’étape des quarts de finale de Champions Cup. Quatre joueurs se sont particulièrement illustrés face à Exeter : Cyril Baille, Jack Willis, Paul Costes et Blair Kinghorn. Du côté du Leinster qui s’est imposé face à La Rochelle, on retrouve l’incontournable James Lowe ou encore Joe McCarthy. Courtney Lawes, qui rejoindra Brive la saison prochaine, intègre également le XV de la semaine.