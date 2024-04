Désireux de jouer pour la France, et malgré un contrat qui court jusqu’en 2025 au Munster, le trois-quarts centre a manifesté l’envie de rejoindre le Top 14 la saison prochaine. C’est le RCT qui tiendrait aujourd’hui la corde.

C’est le dossier chaud du moment sur le marché des transferts. Si rien n’est encore officiel, le départ d’Antoine Frisch (27 ans) du Munster, l’été prochain, paraît plus que probable, malgré un contrat qui court jusqu’en 2025. Le trois-quarts centre, qui était aussi éligible pour l’Irlande, a récemment été appelé par Fabien Galthié à Marcoussis avec le XV de France, pendant le dernier Tournoi des 6 Nations. Surtout, il a clamé son envie de jouer pour les Bleus. En ce sens, un retour dans l’Hexagone, pour celui qui a évolué à Tarbes, Massy et Rouen avant de rejoindre l’Angleterre en 2021, offrirait encore du crédit à ses espoirs. Voilà pourquoi, aussi pour des raisons de quota de joueurs étrangers, la province de Limerick – où il est arrivé en 2022 – semble s’être faite à l’idée de perdre l’intéressé dans les mois à venir. Comme évoqué déjà dans ces colonnes, plusieurs écuries de Top 14 se sont positionnées sur son cas et ont manifesté le souhait de l’accueillir pour l’exercice 2024-2025, à savoir Toulon, La Rochelle ou Montpellier.

Le Munster en quête de son remplaçant

Selon nos informations, c’est le RCT qui tiendrait aujourd’hui la corde. Le staff varois, qui a acté le départ de Waisea Nayacalevu, cherche un renfort de qualité à ce poste et a fait de Frisch sa priorité. Et ce dernier pourrait être séduit par le projet qui se dessine sur la Rade. Pourtant, aucun accord n’a encore été trouvé, d’autant que le Munster réclame une indemnité pour le libérer de sa dernière année de contrat. Les discussions vont donc se poursuivre. En attendant, afin d’anticiper cette perte, les dirigeants irlandais sont déjà à l’affût pour dénicher un élément potentiellement éligible au XV du Trèfle. Selon la presse britannique, le joueur de Leicester Dan Kelly (22 ans) et celui de Bristol Piers O’Conor (28 ans) seraient en tête de liste pour prendre la suite d’Antoine Frisch.