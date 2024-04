Passé complètement à côté de son match contre Soyaux-Angoulême, le SU Agen a laissé passer le wagon des qualifiables. Désormais, il doit regarder vers le bas pour assurer sa place en Pro D2.

Clément Garrigues ne voulait pas entendre parler d’un manque d’envie de la part de l’équipe agenaise, après le match. Pourtant, de l’extérieur, les Lot-et-Garonnais ont semblé éteints. Malgré la révolte en fin de match menée par les jeunes, le mal était déjà fait. Agen ne reverra pas les phases finales cette saison. Et Dave Ryan ne ménage pas sa colère : "On a perdu notre identité ce soir (vendredi). Il n’y a pas que le combat. Il y a aussi l’envie de jouer au rugby, comme Soyaux-Angoulême l’a fait. On n’a pas respecté le ballon, on n’a pas respecté le rugby. Je suis très déçu pour la ville et nos supporters."

Pourtant, mercredi, les Agenais ont réalisé "le meilleur entraînement de l’année", dixit l’entraîneur irlandais. Alors, comment ses joueurs ont-ils pu tomber si bas ? "Je ne l’explique pas. Je pourrai l’expliquer après avoir revu le match. Mais là, je ne sais pas. Je pensais que notre équipe avait grandi et savait affronter ces situations. Peut-être que ce n’est pas le cas...", fustige l’ancien pilier droit. Amorphes, les pensionnaires d’Armandie ont attendu d’être largement derrière au score (0-20) pour tenter de jouer au rugby. Mais ils ont été pris, tout simplement, à l’image de leur chef d’orchestre, Thomas Vincent, remplacé à la mi-temps après un premier acte complètement raté.

Les objectifs ? Un échec !

Au moment de tirer un bilan sur cette saison agenaise, les mots de début de saison reviennent. L’ensemble du groupe et du staff s’était fixé deux objectifs primordiaux : garder Armandie inviolé et se qualifier dans le top 4 de cette Pro D2. Finalement, le SUA a perdu deux fois dans son antre, contre Montauban et Angoulême. Deux équipes jouant le maintien. Il semble donc logique que les Lot-et-Garonnais n’atteignent pas les barrages.

Un échec. Et là encore, Dave Ryan ne s’échappe pas : "Oui, c’est un échec. Agen mérite d’être dans le top 20 Français. Donc oui, c’est un échec. Mais le constat est simple : quand tu joues en équipe, tu es très bien. Par contre, quand chaque mec veut faire ce qu’il veut, tu ressembles à une équipe de Nationale 2." Il reste à présent quatre matchs aux Agenais. Pour du beurre ? "Comme le disait Arnaud (Duputs), on doit désormais regarder vers le bas et assurer notre maintien en Pro D2. Il faut gagner vite et surtout, je veux bien finir avec ce groupe. C’est un bon groupe, qui joue ensemble depuis deux ou trois ans. Vous savez, je me sens très mal ce soir (vendredi). Pour la ville, pour le club et pour nos supporters, je voulais absolument qu’on finisse dans ce top 6. Malheureusement, on a laissé passer cette chance contre Angoulême", conclut l’entraîneur en chef, abattu au coup de sifflet final. Bien qu’une seule victoire devrait suffire pour rester en deuxième division, le SU Agen peut d’ores et déjà se tourner vers la saison prochaine, sous l’ère Calvet.