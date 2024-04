Vidéo. Notre top 3 des meilleurs ouvreurs européens : regardez le 4e épisode de KICK-OFF RUGBY

Vous connaissez la chanson, le vendredi c'est Kick-off Rugby. Ce week-end les quarts de finales de Champions Cup et Challenge Cup se joueront et pour l'occasion on vous parle des meilleurs ouvreurs européens...

Au programme cette semaine de la Champions Cup et un duel UBB – Harlequins qui risque de faire des étincelles avec un Matthieu Jalibert qui se retrouvera face à Marcus Smith. Pour l’occasion on vous a préparé un top 3 des meilleurs ouvreurs européens. Le choc qui opposera La Rochelle au Leinster sera également évoqué dans la consigne du coach ! À consommer sans modération !