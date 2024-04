Le vendredi, c'est Kick-Off Rugby, votre nouvelle émission pour parler en toute décontraction de l'actualité rugbystique. Et pas que. En effet, on a parlé cette semaine des demis d'ouverture européens. En plateau, nos chroniqueurs ont élaboré leur top 3. Et Jalibert a été au centre des discussions.

A l'heure où on rend un vibrant hommage à André Boniface, proclamé comme iniatieur du french flair, on peut se demander quel héritage laisseront les meilleurs joueurs actuels. Et parmi eux, dans l'émission hebdomadaire Kick-Off Rugby, on a proposé de faire un top 3 actuel des demis d'ouverture européens.

Et il a été question de Matthieu Jalibert. Le demi d'ouverture de Bordeaux-Bègles et du XV de France a été souvent cité, en raison de sa caractéristique de "joueur frisson" et sa capacité à faire basculer un match grâce à son talent.