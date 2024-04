Montauban Arrivé en provenance du Stade français touché à l’ischio, Stéphane Ahmed pourra enfin faire son retour sur la pelouse de Sapiac face à Nevers.

Pour faire face à une fin de saison qui a des allures de descente aux enfers, le staff montalbanais a décidé de renforcer son effectif avec du sang neuf. Si le talonneur uruguayen, German Kessler, a pu faire sa première apparition du côté d’Aix-en-Provence le week-end dernier, un retour se faisait particulièrement attendre. Celui de Stéphane Ahmed. Arrivé au mois de mars suite aux sollicitations de la direction et du staff, celui qui portait les couleurs du Stade français depuis la saison dernière n’a pas hésité à faire ses valises : "Ce club me tient à cœur. J’ai accepté tout de suite de revenir. J’aimerais que Montauban reste en Pro D2 et je vais tout faire pour aider les copains à y rester", explique l’ailier.

"J’ai grandi au Stade français"

Touché à l’ischio depuis son arrivée, Stéphane Ahmed attendait avec impatience de retrouver la pelouse de Sapiac. C’est forcément un brin changé qu’il revêtira le maillot de l’USM vendredi : "C’est vrai que j’ai grandi au Stade français. Je pense que j’ai évolué dans l’état d’esprit et sur ce que je suis capable de proposer sur le terrain. Tout ce que j’ai appris au Stade français, je vais le mettre en place ici." Et le staff n’aura pas eu besoin d’attendre bien longtemps pour voir que le Stéphane Ahmed qu’ils avaient laissé partir pour le Top 14 il y a deux saisons avait bien évolué : "Nous sommes réellement satisfaits de son retour. Sur ses qualités, ça se voit qu’il a passé du temps à l’étage au-dessus. Il a gagné en réactivité. Que cela soit sur les choix offensifs ou défensifs. Il est capable de faire les choses beaucoup plus vite que ce qu’il faisait avant", assure Julien Gauthier, en charge du jeu au pied montalbanais. Et la fraîcheur mentale de l’ailier sera tout aussi précieuse : "C’est un joueur qui n’a pas vécu le traumatisme que tout le monde vit en interne depuis le mois de janvier. Nous sommes passés par des périodes de doutes, de remises en question et de fortes déceptions. Avoir un joueur comme lui qui arrive avec beaucoup de fraîcheur et une forte envie de jouer ce n’est que bénéfique pour le groupe", ajoute l’entraîneur. Face à Nevers, il faudra donc évacuer rapidement la charge émotionnelle que peut représenter ce retour aux sources pour se lancer pleinement dans une mission maintien, qui s’avère chaque week-end, un peu plus laborieuse…