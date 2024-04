Après avoir dominé Béziers, Rouen accueille à nouveau à Diochon. Une chance de recevoir une seconde fois de suite, mais encore un gros défi puisque c’est un des favoris de la division, Provence Rugby, qui se présente.

Comme le répète le staff toutes les semaines, comme un mantra, un symbole, Rouen peut le faire contre tout le monde. En effet, une espèce d’insouciance s’est installée en Normandie, basée sur un jeu enfin intégré, et des résultats.

"Avec un peu plus de chance contre Agen, on pourrait être à trois victoires de suite. Ce qu’on propose depuis janvier est bien plus abouti. On doit donc continuer à produire du contenu, à enchaîner des exploits, exprime Johan Snyman, l’entraîneur de la touche rouennaise. Ça va être dur, tout le monde va venir avec sa grosse équipe, car on est toujours dernier, et les autres veulent prendre des points contre nous. On n’a pas de pression, on est lanterne rouge. On ne peut que monter, on est en chasse sur les autres. On doit juste faire de mieux en mieux chaque vendredi." Pour y arriver, il faut que tout s’aligne, que chaque poste joue son meilleur rugby en même temps. Rouen doit faire le maximum pour sortir la tête haute. Quoi qu’il arrive.

"Qu’on n’ait pas de regrets"

Il reste cinq matchs, les cinq fameuses finales, et les joueurs en sont les premiers conscients.

"C’est merveilleux d’être encore en course, et selon les résultats du jour on peut sortir de la dernière place. Pas grand monde ne pensait cela, il y a un mois encore. Provence ne va pas venir en touriste, visiter la ville. Quand on regarde notre parcours, on ne peut que regretter notre première partie de saison, mais on ne peut plus revenir dessus, c’est acté et signé. Faisons de belles choses, soyons focus, c’est sur l’avenir qu’on peut agir, on ne s’attarde plus, on ne peut qu’être pro actifs, être à 200 %, appelle Jean Leleu, le deuxième ligne normand d’origine et très motivé. Notre seul objectif c’est de nous sortir de la mouise (sic) dans laquelle on s’est mis tout seul, et personne d’autre que nous ne va le faire."

C’est un fossé, ou au moins un grand pas qu’il reste à franchir à Rouen, pour se donner l’espoir d’un sauvetage.

"Je ne veux surtout pas qu’on ait des regrets sur cette dernière ligne droite. On joue les trois premiers, on a accroché Béziers, il nous reste Provence et Vannes à cocher sur notre liste de "revenant de nulle part", et je sais qu’on en est capable", sourit le joueur des Lions affamés.

On s’attend donc à un match sérieux de Rouen qui mettra toute son âme sur le terrain, pour être la grosse surprise de cette fin de saison.

Le club a d’ailleurs compris l’enjeu, en proposant en ce vendredi soir de début de vacances de Pâques, une billetterie à – 50 %, afin qu’un maximum de public se rende dans les tribunes et pousse son club de cœur.