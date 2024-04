Confronté à quelques résultats irréguliers, Béziers reste tout de même en haut de l’affiche et compte aussi sur la reprise de son capitaine pour terminer en trombe le championnat.

Sans être désigné l’homme providentiel, Clément Ancely s’est fait remarquer par son absence, des suites d’une malheureuse blessure contractée face à Mont-de-Marsan, durant une période moins prolifique pour les Biterrois. Le troisième ligne qui affiche un leadership certain parmi tant d’autres, revient peut-être au meilleur moment pour ce sprint final que concocte la compétition. Il précise : "C’est un marathon très dense qu’on affronte chaque week-end. Puis tout le monde a quelque chose à disputer. La logique du terrain est la plus importante, et si par rapport aux derniers mois, nous étions sur de belles séries, c’est un peu plus compliqué. On entend dire que nous sommes fatigués, ce n’est pas le cas et on doit surtout travailler techniquement et stratégiquement nos rencontres." Sans évoquer cet éventuel manque de gaz, les Rouge et Bleu ont parfois dérapé dans la construction d’un scénario qui leur souriait en toutes circonstances récemment, l’ancien Grenoblois détaille : "Nous restons troisièmes quand même, on ne va pas parler de doute. On doit mettre en place ce que l’on pratique durant la semaine, il reste cinq matchs pour y parvenir."

Canaliser les envies

De retour aux affaires après un intermède rapide à Rouen la semaine dernière, Clément Ancely enfilera le bleu de chauffe dès le coup d’envoi face à Valence-Romans. Une parenthèse terminée qui s’est bien déroulée selon ses termes, lui qui était le plus utilisé jusqu’à présent dans l’effectif : "J’ai bien bossé avec les préparateurs et les kinés du club. J’ai eu la chance de ne pas avoir trop de douleur et j’ai pu reprendre le contact sans appréhension et si le staff sportif avait besoin de moi, j’étais à leur disposition." Face à un promu d’ailleurs, comme Dax, qui s’est adapté à la perfection aux exigences de la division comme il l’explique : "Lors du match amical cet été, nous avions déjà eu un aperçu de leur groupe. C’est souvent le cas pour une équipe qui monte et maintient une dynamique, ce qui prouve que la Nationale prépare bien à l’échelon supérieur. Ils viendront faire un résultat, pour acquérir un maintien rapide, nous sommes donc prévenus." L’ASBH n’a jamais connu la défaite face aux Drômois. Une statistique à prolonger afin d’être installé confortablement dans ce sprint final aussi haletant que passionnant.