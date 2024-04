Depuis lundi, Flip Van der Merwe et Shaun Hegarty sont dans les bureaux du stade Aguilera pour rencontrer les salariés et attaquer le chantier qui se présente à eux.

À l’heure où nous écrivons ces lignes et pour quelques semaines encore (lire par ailleurs), le Biarritz olympique appartient toujours officiellement à Louis-Vincent Gave. Pour autant, depuis jeudi soir et la signature des actes de vente, les futurs propriétaires du club, Flip Van der Merwe et Shaun Hegarty, sont aux affaires, et dès ce lundi, l’ancien troisième ligne et l’ex trois-quarts centre étaient dans les bureaux du stade Aguilera. Ils ont passé leur début de semaine aux côtés de Jean-Baptiste Aldigé – le président sortant – et des différentes équipes administratives, qui leur transmettent toutes les informations demandées pour une passation "main dans la main".

Du soulagement

Les salariés de la SASP attendent désormais d’en savoir plus sur les contours du nouveau projet porté par Shaun Hegarty et ses équipes. Les supporters aussi. Plusieurs chantiers vont devoir être rapidement étudiés, à commencer par celui de l’effectif pour la saison prochaine, puisqu’une quinzaine de joueurs sont en fin de contrat.

En parallèle, du côté du Rocher de la Vierge, tout le monde cherche à savoir qui sont les soutiens financiers derrière le projet de reprise. Il faudra certainement encore attendre plusieurs jours avant d’avoir une communication des nouveaux propriétaires à ce sujet. "Tout ce projet, on en parlera à partir du moment où on aura les mains totales sur le club", a indiqué Shaun Hegarty lors de la conférence de presse qu’il a donnée vendredi dernier.

Chez les joueurs, prévenus "officiellement" de la reprise quelques heures avant la rencontre face à Aurillac, la nouvelle a été bien accueillie. "Dans le collectif, ça nous rassure un petit peu de savoir que Biarritz sera toujours vivant l’année prochaine, avoue l’ailier Steeve Barry, au BO depuis 2019. Dans cette histoire, ce qui nous inquiétait, c’était surtout de savoir s’il y aurait quelqu’un… Nous avons été soulagés d’apprendre qu’il y avait un repreneur et que le club n’allait pas déposer le bilan, comme ça, en fin de saison. Je pense que cette nouvelle ne peut apporter que du positif et c’est à nous, joueurs, de faire le travail pour maintenir le club en Pro D2."

Le retour des Espoirs à l’entraînement

Un nouveau défi de taille, dans la course pour le maintien, attend les Rouge et Blanc ce vendredi, à Mont-de-Marsan. Mardi, à trois jours du voyage dans les Landes, Manu Cassin et Roger Ripol dirigeaient l’entraînement matinal au Bendern, devant une vingtaine de supporters et le fait marquant de cette séance était que trois espoirs (le troisième ligne Julien Nacimiento et les centres Yohan Tapie et Jules Vanheye) s’entraînaient avec l’équipe première.

C’est peut-être un détail pour vous, mais pour Biarritz, ça veut dire beaucoup, car avec la scission entre l’association et la SASP, qui a duré fort longtemps, aucun joueur évoluant au quotidien avec l’effectif espoir n’avait la possibilité de "monter" en première. C’est depuis que le BO Rugby amateur a changé de président, à l’automne 2023, que de nouveaux échanges ont lieu, et vendredi à Mont-de-Marsan, un joueur estampillé "asso" (Jules Vanheye, 22 ans) prendra place sur le banc des remplaçants. Ce n’était plus arrivé depuis la nuit des temps. C’est un nouveau signe qu’au BO, doucement, mais sûrement, l’horizon semble s’éclaircir…