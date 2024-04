Les quarts de finale de Champions Cup débuteront ce samedi. Découvrez les compositions probables des trois clubs français qualifiés !

Bordeaux-Bègles – Harlequins

L’Union Bordeaux-Bègles

Le XV de départ probable de l’UBB : 15. Buros ; 14.Penaud ou Uberti, 13. Depoortere, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu (cap.) ; 7. Samu, 8. Tatafu, 6.Miquel ; 5. Coleman, 4. Cazeaux ; 3.Tameifuna, 2.Lamothe, 1.Kaulashvili.

Les remplaçants : 16. Latterrade ou Maynadier, 17. Boniface, 18. Sadie, 19. Petti, 20. Douglas ou Vergnes-Taillefer, 21. Vergnes-Taillefer ou Tapuai, 22. Lesgourgues ou Abadie, 23. Garcia ou Uberti.

Harlequins : Care et Marler à l’infirmerie

Les Harlequins devront se passer de deux cadres de leur équipe. En effet, le demi de mêlée international Danny Care, titulaire lors du huitième de finale face à Glasgow, a été ménagé en début de semaine et le club ne souhaite prendre aucun risque. C’est aussi le cas pour le pilier international, Joe Marler, remplaçant le week-end dernier. Tous les deux touchés face à Glasgow, les Harlequins ne veulent pas forcer le destin avec deux joueurs qui n‘ont pas pu couper après le Tournoi des 6 Nations. Billy Millard, le directeur du rugby du club anglais a affirmé qu’il fallait parfois espérer un gain sur le long terme. En revanche, le demi de mêlée Will Porter est sorti de l’infirmerie et peut postuler. C’est ausi le cas du jeune troisième ligne international Chandler Cunningham-South (21 ans) qui avait été touché à un mollet lors de la victoire de l’Angleterre face à l’Irlande lors de la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations. Il est apte à reprendre la compétition.

Leinster – La Rochelle

Stade rochelais

Le XV de départ probable de La Rochelle : 15. Dulin ; 14.Nowell ouThomas, 13.Seuteni, 12.Danty, 11.Leyds ; 10.Hastoy, 9.Kerr-Barlow ; 7.Botia, 8.Alldritt (cap.), 6.Cancoriet ou Boudehent ; 5. Skelton, 4. Dillane ; 3.Atonio, 2.Latu ouLespiaucq, 1.Penverne.

Les remplaçants : 16. Lespiaucq ou Latu, 17. Kaddouri, 18. Lavault, 19.Boudehent ouCancoriet, 20.Tanga, 21.Iribaren, 22.West ou Thomas, 23.Sclavi.

Leinster : James Ryan "out", Gary Ringrose espéré

James Ryan (bras), Tommy O’Brien (ischio-jambiers) et Alex Soroka (pied) qui ne feront pas partie du quart de finale. Deux joueurs essentiels du Leinster étaient encore incertains en milieu de semaine. L’international irlandais Garry Ringrose (56 sélections) a été touché à une épaule lors du 6 Nations, le 16 mars, et n’a toujours pas repris la compétition. Même incertitude pour un autre monument de la province irlandaise, Cian Healy (36 ans). Le pilier aux 129 sélections avec le XV du Trèfle est sorti touché à une jambe face à Leicester et pourrait être absent de ce remake des deux dernières finales. Les présences de l’ancien Lyonnais Charlie Ngatai, qui revient d’une blessure au mollet, et de l’ailier-arrière Jimmy O’Brien, victime d’une blessure au cou et qui n’a toujours pas joué en 2024, sont en ballottage. Les présences de Robbie Henshaw ou encore celle d’Hugo Keenan sont en bonne voie.

Toulouse – Exeter

Le XV de départ probable du Stade toulousain : 15. Kinghorn ou Ramos ; 14.Mallia, 13.Costes, 12.Ahki, 11.Lebel ; 10.Ntamack ou Ramos, 9.Dupont (cap.) ; 7.Willis, 8.Roumat, 6.Cros ; 5.Meafou, 4.Arnold ; 3.Aldegheri, 2.Mauvaka ou Marchand, 1.Baille.

Les remplaçants : 16. Marchand, 17.Neti, 18.Merkler, 19.Brennan, 20.Flament, 21.Castro-Ferreira ou Chocobares, 22. Graou, 23.Ramos ou Delibes.

Exeter : une semaine pleine de sérénité

Les Chiefs se sentaient fiers de leur victoire face à Bath, même si elle fut difficile à arracher. Rob Baxter n’a évoqué aucune blessure après ce succès 21-15. Il s’est félicité du match énorme de son ailier Immanuel Feyi-Waboso désormais présenté comme le successeur direct de Jack Nowell, idole locale, parti à La Rochelle. Le manager a aussi parlé de son pack et du Gallois Christ Tshiunza, très fort sur les touches adverses. La performance du numéro 8 Ross Vintcent, néo-international italien a été soulignée par tous les observateurs. A l’approche de ce chox à Toulouse, Rob Baxter a joué la carte de la décontraction : "Exeter n’a rien à perdre. De toute façon, Toulouse ou le Racing auraient eu un jour de moins que nous pour se préparer."