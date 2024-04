Les demis de mêlée étrangers sont au cœur de tractations en coulisses. Le Wallaby Gordon pourrait être le 9 voulu par l’Usap. Les CV de vétérans anglais du poste sont ou ont aussi été à l’étude.

La valse des 10 a longtemps tenu le marché en haleine, autour des dossiers Owen Farrell, Paolo Garbisi, Louis Carbonel et autres Curwin Bosch. Ces derniers temps, leurs alter ego de la mêlée ont aussi animé le marché. Les CV de plusieurs spécialistes internationaux du poste ont activement tourné sur les bureaux des recruteurs de clubs français. L’Usap est particulièrement active sur le sujet.

Comme indiqué par nos confrères de L’Indépendant, les pistes menant au Briviste Léo Carbonneau, à l’Écossais Ali Price, à l’Anglais Danny Care et à l’Australien Jake Gordon ont été étudiées. Et si le profil de l’international anglais Ben Youngs a également été regardé, le Wallaby Jake Gordon pourrait finalement être, selon nos informations, l’élu des Sang et Or.

Care aurait dit non à plus de 400 000 euros

L’actuel joueur des Waratahs viendrait épauler la doublette maison Ecochard-Deghmache. Si Gordon (30 ans) est attendu en Top 14, Danny Care, 37 ans, a, lui, décidé de rester fidèle aux Harlequins et aurait récemment dit non à l’Usap mais aussi à Bayonne. Une offre à hauteur de 400 000 £ (environ 466 000 euros) la saison aurait été transmise par Perpignan à l’icône du Twickenham Stoop, d’après The Daily Mail. Le nom de l’Aviron, comme celui de l’Usap mais aussi de Toulon et Montpellier, a été évoqué au sujet d’un autre demi de mêlée d’envergure internationale : Faf de Klerk, en l’occurrence. Le Springbok de 32 ans, actuellement au Japon au sein des Canon Eagles, aurait été approché par ces quatre clubs, à en croire Rugby Pass. Mais ses émoluments, estimés à 900 000 £ (environ 1,05 million d’euros) l’année auraient dissuadé les prétendants.

Si les demis de mêlée étrangers vont continuer d’animer l’actualité lors des prochaines semaines, les internationaux tricolores ne manqueront pas de prendre le relais sans tarder. Au 1er juillet, Nolann Le Garrec et Baptiste Couilloud, pour ne citer qu’eux, entreront – sauf prolongation d’ici là – dans leur dernière année de contrat.