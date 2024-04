Après avoir connu de grands moments dans son histoire lointaine, le club landais se reconstruit dans les divisions régionales.

C’était il y a soixante ans. Le 5 avril 1964, le Sass Saint Sever croisait la route du grand Béziers en seizièmes de finale de Nationale, soit le plus haut niveau jamais atteint par le Sass, classé cette année-là 27e club français. C’était il y a soixante ans, mais c’était hier pour Alain Larquier, pilier de l’époque. "Ce moment, ce ne sont que des bons souvenirs, explique-t-il. Nous étions le petit Poucet et affronter Béziers, c’était comme jouer face au Stade toulousain de maintenant. Sur cette rencontre, nous y avions mis tout notre cœur. Dans notre équipe, nous avions Roger Brethes, un buteur exceptionnel, qui fut le premier à taper le ballon de l’intérieur du pied, alors que jusqu’ici, tout le monde tapait avec la pointe."

Plus d’un demi-siècle plus tard, Saint-Sever ne joue plus les premiers rôles. Le club landais, qui recense 150 licenciés, est maintenant en Régionale 1 et ce, depuis trop longtemps. "La dernière fois que nous sommes montés en Fédérale 3, c’était en 2015, mais nous étions redescendus en suivant, raconte Benoît Coureau, le président. Depuis, nous n’avons toujours pas réussi à remonter. Nous sommes patients, mais bon… Un club comme Saint-Sever, avec ses structures, se doit de figurer en Fédérale 3."

Pour l’an prochain ?

Second de la phase de poule (67 points), derrière Mimizan (78), le Sass va maintenant se diriger vers un printemps animé, avec l’arrivée de la phase finale. "Comme nous ne sommes pas meilleurs seconds, nous n’irons pas en quarts de finale de Nouvelle-Aquitaine, mais nous sommes qualifiés pour le championnat de France, explique le dirigeant. Nous allons jouer le barrage et derrière, soit nous passons en trente-deuxième de finale, soit nous sommes reversés en Challenge. Notre ambition, et même si ce sera très compliqué cette année, c’est de monter. On espère, l’an prochain, y parvenir." Pour emmener l’équipe dans son sillage, les dirigeants de Saint-Sever savent qu’ils pourront compter sur l’expérience de Danré Gerber. En effet, l’ancien agenais a posé ses valises dans les Landes l’été dernier et son apport dans le jeu courant ou au pied est immense. Avec lui, les noir et blanc retrouveront-ils la Fédérale 3, dans les mois à venir ? Affaire à suivre…