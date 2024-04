jamais, dans l’histoire de la pro D2, deux promus n’avaient réussi simultanément des saisons aussi abouties que dacquois et drômois, vainqueurs bonifiés ce week-end de deux candidats au top 14.

Si la division Nationale a récemment essuyé moult – justifiées – critiques quant à son modèle économique loin d’être parfait, ses thuriféraires auront à l’heure de la défendre un argument massue : créée pour préparer au mieux les promus à l’accession au rugby professionnel, elle aura parfaitement rempli sa mission cette année… On peut aujourd’hui l’écrire, sans craindre de se tromper : les deux promus Dax et Valence-Romans seront maintenus à l’issue de la saison. Un constat qui doit pour beaucoup à la probante victoire bonifiée des Drômois face à un candidat au top 4, Mont-de-Marsan. Laquelle a mis en exergue la qualité et surtout la profondeur de l’effectif du VRDR, puisque les Damiers avaient procédé à pas moins de sept changements dans leur XV de départ par rapport à leur succès contre Nevers, une semaine plus tôt. "Je craignais beaucoup cet enchaînement car ces équipes venaient se positionner dans le haut du tableau, expliquait le manager Fabien Fortassin, vieux routier d’une division dont il est le cinquième meilleur réalisateur de l’histoire. Cette équipe me surprend, même si je la vois tous les jours à l’entraînement." Invaincus en 2024 dans leur antre de Pompidou, les Damiers ont en effet un sixième succès de rang qui est pour beaucoup dans leur bonne passe, ainsi que des conditions de jeu enfin clémentes. "Depuis janvier, on a retrouvé une pelouse digne de ce nom, souriait Fortassin. Aujourd’hui, avec le bonus, on est revenus à 0 au classement britannique, donc on va essayer de finir du mieux possible. On ne s’interdit pas de grappiller encore quelques places." Qu’il semble loin, le temps où les petits promus auraient signé pour évoluer toute la saison dans un bourbier leur permettant de niveler les valeurs…

Dax, qualifié au bout de derby ?

Ces considérations ? Les Dacquois de Jeff Dubois en sont bien loin, depuis longtemps. Parce que ces derniers n’ont jamais renié leur appétence pour un rugby léché et enthousiasmant, d’abord. Mais surtout parce qu’à force d’enchaîner les succès, les Landais se sont installés à une formidable quatrième place synonyme – pour l’heure – de barrage à domicile. Détonant, sachant qu’une simple qualification constituerait un exploit encore jamais réalisé par un promu… De quoi générer une sensation de rêve éveillé, parfaitement retranscrite par l’entraîneur de la défense Éric Artiguste. "Depuis le début de saison, le rêve du maintien est ancré dans nos têtes. Ce soir, on peut dire qu’ils l’ont fait… Jeff Dubois a dit aux joueurs dans les vestiaires que l’avenir leur appartenait, maintenant que le job avait été fait. C’est magnifique car c’est le fruit de beaucoup de travail et d’énormément de cœur." Des fruits que le staff ne devrait d’ailleurs pas tarder à récolter puisque le staff landais devrait être reconduit dans son intégralité d’ici quelques jours. De quoi préparer au mieux la fin de saison et surtout ce derby landais du 26 avril, qui pourrait s’avérer décisif pour la qualification et attirer la foule des (très) grands jours à Mont-de-Marsan…