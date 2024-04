Un homme dans le match Le jeune demi d’ouverture de l’UBB a appris sa titularisation l’avant-veille du match. Il a démontré qu’il était tout à fait capable de remplacer Matthieu Jalibert, même sur un match à élimination directe.

Il était forcément l’homme le plus attendu de ce début de soirée. Mateo Garcia a appris qu’il serait titulaire l’avant-veille du match, après la décision du staff de préserver Matthieu Jalibert. Le jeune demi d’ouverture (21 ans) s’est donc retrouvé à la bagBordeaux-Bègles : la mise au point de Mateo Garciauette de l’UBB toujours dans la même position, forcément inconfortable, même si Yannick Bru avait tenu à rappeler que tous comptes faits, Mateo Garcia a commencé dix matchs de Top14 cette saison, contre seulement sept pour son illustre alter ego.

Garcia a sans doute souffert plus que quiconque du début de match paradoxal et crispant, avec ces cinq essais refusés par M. Murphy. Et puis, il y eut enfin cette attaque de la 36e minute ; cette flèche décisive de Romain Buros dans la cuirasse des Saracens et cette intervention de Mateo Garcia, en soutien. « C’est Romain (Buros) qui a surtout fait un gros travail. Il a éliminé plusieurs défenseurs et moi, derrière, je n’ai eu qu’à me saisir du ballon au soutien. L’essai est à mettre en grande partie au crédit de Romain… C’est vrai, auparavant, nous avions un sentiment de frustration avec les essais refusés. Mais j’ai eu l’impression que cet essai libérateur nous a complètement lancés. » Fait extraordinaire, Mateo Garcia se retrouva à la conclusion du deuxième essai bordelais avec, encore, un moment de temps suspendu. « Sur le second, j’ai aussi bénéficié d’un exploit personnel de Tevita Tatafu qui m’a remis le ballon. Je n’ai eu qu’à aplatir, avec une part de chance. » Ce fut clairement un essai de rapine, sur une remise désespérée de Tevita Tatafu poussé dans le décor alors qu’il voulait marquer en coin. Un ballon jeté à la va-vite et dévié par Ben Earl, qui parvint à instiller le doute dans l’esprit de l’arbitre.

Il y eut donc encore du flottement avant que M. Murphy ne lève le bras, mais cette fois la vidéo fut favorable aux Bordelais.

Vainqueur du duel des doublures

Dire que beaucoup avaient présenté le match à travers le prisme du double forfait Jalibert-Farrell. Mais samedi, on a vraiment compris pourquoi Yannick Bru faisait confiance au jeune Bayonnais au détriment de Zack Holmes. Et Mateo Garcia ne s’est pas contenté de ces deux essais d’opportunisme : il a aussi allumé la mèche de l’essai de Nicolas Depoortere. Il faut revoir sa remise intérieur sur Penaud, geste décisif qui ouvrit la porte à la réussite d’une offensive limpide, à l’ancienne : « ce n’était pas improvisé, nous avions travaillé ça dans la semaine. On avait vu que ça pouvait marcher face à cette défense. Sans doute faut-il y voir l’influence irlandaise et l’apport de Noel McNamara, qui nous inculque cette précision et cette analyse de la ligne adverse. » Puis, il se permit un coup de pied de mammouth en oblique qui provoqua indirectement le deuxième essai de Nicolas Depoortere, sur lequel il retoucha le ballon. « Il y a des choses qui se font à l’instinct. J’ai bien senti le ballon, je l’ai bien pris et en plus, le vent soufflait en notre faveur. » Puis, il fut encore passeur décisif pour son ailier Louis Bielle-Biarrey (75e minute).

Après la rencontre, Garcia est venu s’exprimer, un peu intimidé, mais joyeux et modeste. Sollicité sur sa performance étincelante, il concéda : « Disons qu’elle figure dans mon top 3… »

Puisqu’on a beaucoup parlé des absences de Matthieu Jalibert et Owen Farrell, comparons la situation des Bordelais et celle des Londoniens. Le suppléant du coq gaulois a presque marché sur l’eau ; celui du chevalier de la Rose, Alex Goode, a pataugé dans la semoule, au point d’offrir un essai à Louis Bielle-Biarrey sur une passe dans le vide, et de multiplier les choix approximatifs. Au jeu des comparaisons, Mateo Garcia a donc survolé le duel des doublures. C’est ce qui explique en partie de l’ampleur du score et ce qui a soulagé les supporters bordelais. Leur enfant chéri Jalibert, zoomé en tribune par les caméras, n’est donc pas absolument irremplaçable. Même si Yannick Bru a terminé sa conférence de presse par ces mots : « Je suis hypercontent du match de Mateo qui a ajouté une brique à son mur. Les deux ouvreurs ne sont pas en concurrence à l’UBB, mais je pense que Matthieu Jalibert reprendra les rênes la semaine prochaine. »