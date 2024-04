Duel fratricide entre clubs français pour ce huitième de finale de Champions Cup. Toulouse reçoit le Racing 92, dans un choc qui semble déséquilibré pour nos journalistes de l’émission Kick of rugby.

Si la compétition a changé, Kick of rugby garde le cap et continue de pronostiquer les matchs du week-end. Évidemment une rencontre a plus attirée l’oeil de nos journalistes : le choc franco-français entre Toulouse et le Racing 92. Récents vainqueurs des Franciliens à l’Arena, les Toulousains s’avancent comme grands favoris avant ce match. Les Rouge et Noir étaient, en plus, déjà venus à bout des Racingmen l’an dernier en demi-finale de Top 14.

Si les Toulousains ont perdu Thomas Ramos, ce dernier est remplacé par Romain Ntamack. Au Racing 92, les absences de Nolann Le Garrec et Antoine Gibert vont fortement se faire ressentir. Alors, pour les journalistes de Kick of rugby, l’issue du match ne laisse que peu de place au doute, les Toulousains devraient s’imposer. Si les hommes d’Ugo Mola parviennent à mettre leur jeu en place on pourrait même friser la correctionnelle.