Sans surprise, Toulouse et l’UBB ont triomphé à domicile quand Lyon a beaucoup souffert en Afrique du sud. en danger, les rochelais ont arraché la victoire d’un point aux Stormers. Ils retrouveront le Leinster, en quart de finale, dans ce qui devient un "classique" de la compétition.

S’il avait fallu mettre une pièce, en décembre, quand a débuté la Champions Cup 2023-2024, sur des présences françaises en quart de finale, on aurait évidemment misé sur ces trois-là. Parce qu’ils sont les mieux dotés en talents, parce qu’ils ont clairement les effectifs les plus complets pour s’attaquer de front à deux compétitions et parce qu’ils ont l’expérience récente la plus sérieuse de ces temps de phase finale, Toulouse, La Rochelle et Bordeaux-Bègles sont les vitrines du rugby français de clubs depuis plusieurs saisons. Sans surprise, ils sont là. Sans surprise, il n’y a qu’eux.

Lyon a vite été balayé sur la pelouse des Bulls de Pretoria (59-19) et la pression la plus forte reposait alors sur les épaules des Rochelais, double tenants du titre mais en difficulté au sortir des poules : avec deux défaites au compteur (Leinster et les Stormers), les hommes de Ronan O’Gara étaient contraints de se déplacer lors de ces huitièmes de finale. C’était de nouveau sur la pelouse des Stormers, en Afrique du Sud (Le Cap). Une rencontre au scénario similaire, à l’issue opposée.

Cette fois, l’ultime transformation de Manie Libbok n’est pas passée. Cette fois, le Stade rochelais a triomphé, quand bien même sa prestation laissera encore ses supporters sur leur faim. Mais l’essentiel est préservé. "Un point, ça change tout." C’est Fabien Galthié qui l’affirmait au soir du quart de finale perdu par les Bleus en Coupe du monde. Encore une fois, Galthié avait raison.

Nicolas Depoortere (à droite), auteur d’un doublé, va retrouver à nouveau des Anglais sur sa route, à savoir les Harlequins, en quarts de finale. Photo Icon Sport Icon Sport - Icon Sport

Pour les deux derniers clubs français qualifiés, l’affaire était promise plus simple. Elle l’a été : l’UBB a encore corrigé l’ombre des Saracens (45-12), quand Toulouse n’a jamais tremblé face à ses compatriotes du Racing 92 (31-7). Place aux choses sérieuses.

Le retour en force des Anglais, le Leinster toujours là

Ailleurs, cette cuvée 2024 de la Champions Cup acte un retour en lumière déjà pressenti à l’international : réduits à la portion congrue depuis la fin de règne des Saracens, les clubs anglais retrouvent de la verve. Ils seront trois au rendez-vous des quarts de finale (Northampton, Exeter, Harlequins). Ce n’était plus arrivé depuis l’édition 2015-2016 avec, à l’époque, cinq clubs (Saracens, Northampton, Wasps, Exeter, Leicester) dans le grand huit européen et, au bout, le sacre des Sarries. C’est un autre marqueur que le rugby de la Rose retrouve des couleurs, après cinq années à broyer du noir mais un Tournoi des 6 nations 2024 séduisant. Enfin, s’il faudra évidemment garder un œil sur les Bulls, qui ont impressionné de puissance face à Lyon mais devront cette fois se déplacer en Europe (à Northampton).

L’autre ogre de la compétition se nomme évidemment le Leinster. Dans une confrontation sans grand risque, ce samedi face aux Leicester Tigers (7e du championnat anglais), les hommes de Dublin n’ont pas eu à forcer leur talent pour plier l’affaire en une demi-heure (22-10 à la 30e minute, 29-15 à l’heure de jeu). Et c’est désormais un défi de taille qui les attend, sur un air de revanches : le Stade rochelais, contre qui ils restent sur trois défaites consécutives (dont deux finales). Une confrontation qui sent la poudre. À leur profit, les Leinstermen recevront chez eux, dans leur deuxième maison de l’Aviva Stadium à Dublin. Ils recevraient également en demi-finale, en cas de qualification. De quoi faire peur.