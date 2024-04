Vidéo. "Qualifions seulement les équipes qui jouent vraiment la Champions Cup !"

À l’image de Lyon qui va affronter les Bulls avec une équipe remaniée, certaines équipes ne jouent pas à fond la Champions Cup, mais se retrouvent quand même en phase finale. Une anomalie selon nos journalistes dans Kick of rugby.

C’est le début de la phase finale de la Champions Cup, une période cruciale pour certains, moins importante pour d’autres pour qui la compétition semble passer au second plan. Que ce soit à Toulouse où Antoine Dupont et ses coéquipiers ont une hégémonie à conserver au point d’aligner Romain Ntamack d’entrée face au Racing, ou à La Rochelle qui a un triplé historique en ligne de mire, le Champions Cup ressemble au graal.

Pour d’autres clubs comme Lyon ou Bayonne la compétition semble passer au second plan. Le Lou va par exemple affronter les Bulls en se passant de nombreux cadres à commencer pas son capitaine Baptiste Couilloud. Une philosophie qui s’entend en phase de poule, où certains clubs pensent d’abord à leur maintien en championnat, mais qui est plus compliquée à expliquer à l’heure des phases finales. C’est surtout le nouveau format de la compétions qui interroge nos journalistes de l’émission Kick of rugby.