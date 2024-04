Douzièmes en Top 14, les Rhodaniens ouvent une nouvelle parenthèse Champions Cup dans leur saison. Avec une escapade en Afrique du Sud pour un huitième de finale sacrément relevé.

Un challenge titanesque ! Voilà à quoi ressemble le huitième de finale de Champions Cup que doit disputer le Lou à Pretoria samedi face aux Bulls. Aucune équipe française n’a encore réussi à s’imposer en Afrique du Sud en Champions Cup et le Lou n’a pas remporté le moindre match à l’extérieur cette saison… Le tout combiné ressemble à une mission impossible pour les Lyonnais. "Nous avons l’opportunité de faire quelque chose qui n’a jamais été fait, constate le manager Fabien Gengenbacher. Celle de se qualifier pour un quart de finale qui serait historique pour le club. Nous avons travaillé, les joueurs se sont beaucoup engagés dans cette compétition pour en arriver là. Après, cela vient au milieu du championnat où nous avons encore des échéances importantes. Mais nous le préparons avec beaucoup d’ambition." En termes d’organisation, de fatigue à gérer et de planification, ce match en Afrique du Sud est une contrainte pour le club lyonnais. "C’est aussi une opportunité de se confronter à une belle équipe dans un pays du rugby", positive le technicien lyonnais. "C’est avant tout une aventure, fait écho le spécialiste de la mêlée Arnaud Héguy. Si nous performons là-bas et faisons un gros match, nous nous en souviendrons toute notre vie et cela peut être un superbe moment entre nous donc nous n’allons pas gâcher cela et essayer de savourer au maximum ce déplacement."

Des nouveaux joueurs mais une envie de continuité

Pas encore à l’abri en Top 14, les Lyonnais ont décollé vers l’Afrique du Sud sans quelques cadres au repos. "Il y a des joueurs qui méritent d’avoir du temps de jeu, appuie le manager Fabien Gengenbacher. C’est aussi un match où nous devons rester dans la continuité de ce que l’on voit depuis quelques semaines, notamment dans les fondamentaux et sur l’aspect défensif. Face à une équipe qui met beaucoup de volume et qui a beaucoup de densité dans son jeu. Ce sera un nouveau test pour mettre en place ce que l’on fait mieux depuis quelques semaines." Les joueurs qui vont intégrer l’équipe devront se mettre au diapason de ce qu’a proposé le collectif face à Bordeaux-Bègles le week-end dernier. Avec cette défense de fer qui a été précieuse pour conserver l’avance au tableau d’affichage. "Sur l’aspect défensif, du moment que nous restons solides, nous savons qu’à un moment donné nous aurons une opportunité de turnover, de contester ou de récupérer le ballon", rappelle le coach rhodanien.

Les Lyonnais n’ont pas galvaudé cette compétition jusqu’ici et cela leur permet donc de disputer ce huitième de finale. Pour se qualifier, ils ont pris un double bonus à Bristol et gagné à domicile devant le Connacht et… Les Bulls. Alors que les Rhodaniens étaient dans le dur en championnat et avec une infirmerie bien pleine, la compétition a permis à certains de se révéler (Marvin Okuya) voire de prouver. Ainsi, Alexandre Tchaptchet et Alfred Parisien enchaînent les feuilles de matchs en Top 14 depuis la première fenêtre de Champions Cup. Dans des matchs rythmés et prolifiques en points, les joueurs du Lou ont semblé par moments reprendre confiance en eux. À un drop près concédé après la sirène à Bristol, ils auraient même pu prétendre la réception de ce huitième de finale. Ce qui aurait changé la donne au moment d’appréhender cette rencontre… Mais la réalité se situe finalement à des milliers de kilomètres de Gerland. Avec ce match à jouer et ce défi monumental à relever.