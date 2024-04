Qui dit vendredi, dit Kick-off-Rugby ! Dans ce troisième épisode on parle des phases finales de Champions Cup et Challenge Cup. Basile est bien évidemment présent pour un petit quiz dont il a le secret et pour nous livrer ses pronos !

Au sommaire du troisième épisode de KOR : Le discours d’avant match : allez voir du côté de Béziers !

Au cœur du ruck : ces phases finales de "Coupe d’Europe" sont-elles excitantes ?

Ça joue avec Basile dans "des chiffres et des chiffres"

La consigne du coach : les escortes sont précieuses

Le money time : les pronos du week-end

L’actu en 80 secondes : les infos pour bien préparer votre week-end de rugby Si vous préférez le format vidéo, vous pouvez retrouver la version filmée de KOR en haut de l’article. Mais pour les fans des podcasts, c’est également possible en cliquant sur le bouton "Play" ci-dessous. La version audio est disponible sur les plateformes de streaming. Cliquez ici pour l’écouter sur Spotify. Cliquez ici pour l’écouter sur Deezer. Régalez-vous ! KICK-OFF RUGBY, c’est toutes les semaines, le vendredi matin !