Au cœur d’un enchaînement dantesque qui ne les verra affronter que des candidats au top 6 d’ici la fin de la saison, les Drômois espèrent avant tout prolonger leur série de cinq victoires à domicile.

Les Damiers du VRDR seront-ils les juges de paix de ce Pro D2 ? S’ils sont aujourd’hui davantage concentrés sur leur opération maintien que sur toute autre considération extérieure, cela se pourrait bien, oui… Un coup d’œil sur leur calendrier suffit pour s’en convaincre puisque, d’ici la fin de la saison, les coéquipiers du capitaine Eloi Massot affronteront six candidats au top 6 en autant de journées. Dans l’ordre : Mont-de-Marsan, Béziers, Agen, Provence, Aurillac, Colomiers. Autant dire que, s’ils ont bel et bien leur destin entre leurs mains, les Drômois n’ont pas non plus une grande marge de manœuvre, avec seulement trois petits points d’avance sur l’actuel barragiste, Montauban… "De toute façon, ce championnat est tellement serré que n’importe quelle équipe aura quelque chose à jouer jusqu’au bout, nuançait le manager Fabien Fortassin. C’est pour cela que, comme à chaque début de semaine, on s’est davantage attaché à parler de contenu plutôt que de résultat. On part du principe que la victoire n’est qu’une conséquence de ce que nous produirons."

Fortassin : "moins subir en défense"

Toutefois, au pied du Vercors, l’espoir d’une fin de saison réussie demeure plus que jamais. Et pour s’en convaincre, les Valentino-Romanais miseront avant tout sur leur bonne dynamique du moment à domicile, ces derniers restant sur une série de cinq victoires consécutives dans leur antre de Pompidou, où ils n’ont encore jamais perdu en 2024. De bonnes dispositions confirmées par ce dernier succès "à l’arraché" face à Nevers (15-13), grâce à un ultime coup de botte de Lucas Méret sur la sirène. "Depuis le début de la saison, on sait qu’on est quelque peu défaillant à l’extérieur donc à l’évidence, notre maintien passera par de gros matchs à la maison, convenait Fortassin. Contre Nevers, on a réussi à s’appuyer sur notre abnégation pour renverser le cours du match, et c’est très bien mais on doit être capable de moins subir en étant mieux organisé. C’était un match de reprise et comme Nevers est une équipe très joueuse, nous avons beaucoup couru après le ballon. Alors, contre Mont-de-Marsan, on va devoir se montrer beaucoup plus efficace sur l’aspect défensif."

Parce que "Mont-de" ne s’épanouit jamais mieux que dans un rugby expansif et, surtout, parce que ces derniers ne verraient bien imiter Béziers et Provence Rugby, seules équipes victorieuses cette saison à Pompidou, histoire de s’assurer une place dans le carré de tête. Raison de plus pour les Damiers de rester sur leurs gardes, s’ils souhaitent désormais effectuer la passe de six…