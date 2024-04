Face à des Grenoblois bons voyageurs et revanchards, l’invincibilité des Neversois au Pré-Fleuri sera mise à rude épreuve, tout comme les nerfs d’un groupe qui voit se réduire l’écart avec les prétendants aux phases finales.

En concédant la pénalité fatale à la 79e minute sur la pelouse de Valence-Romans, l’USON Nevers Rugby a symbolisé à l’extrême l’étouffante âpreté des sept matchs de la 23e journée, dont les plus aérés se sont clos sur un collé-serré de quatre points. La onzième défaite (15-13) en déplacement, couplée aux bonnes fortunes de ses rivaux alentour, a singulièrement creusé l’écart des Nivernais avec le trio de tête et aminci son avance sur les candidats à l’after des phases finales – Brive, Colomiers, Grenoble, Agen, voire Aurillac.

Pas de quoi se labourer le visage, mais la fébrilité affichée en fin de match dans la préfecture drômoise a rappelé que les joueurs de Xavier Péméja n’avaient pas encore exorcisé tous leurs démons. "On était parti avec des intentions, mais on a vu à la vidéo qu’on n’avait pas été à 100 %", souffle le deuxième ou troisième ligne Maka Polutele. "On a pris des essais trop facilement. On ne montre jamais le même visage à l’extérieur ; on a réussi à gagner à Grenoble et à Brive, ce qui n’est pas rien, mais on ne reproduit pas ces performances pour chaque match, et on ne sait pas pourquoi."

Un choc épique, furieux et incertain

Avec quatre petits points d’avance sur les Brivistes, septièmes, l’USON peut toujours s’autoriser à lorgner les deux premières places mais doit garder un œil dans le dos : "La pression nous colle au cul (sic), résume sans fioritures le puissant polyvalent du pack. On a quatre matchs à la maison, on doit tous les gagner, et aussi aller chercher des points à l’extérieur."

Seule équipe invaincue à domicile, avec Provence Rugby, Nevers a su trouver les ressources pour renverser des situations périlleuses ou sauver la victoire du bout des ongles. L’affrontement avec les Grenoblois s’annonce épique, furieux et incertain : "On sait qu’ils vont venir avec des ambitions. Ils peuvent encore jouer la qualification. C’est une équipe qui est très solide à l’extérieur, et qui aura en plus envie d’effacer sa défaite du match aller (37-27, N.D.L.R.)." La victoire des Isérois à Vannes (17-10), juste avant les trois semaines de pause, a rappelé, si besoin était, leur puissance de feu tout terrain.

Avertis, les nerfs aiguisés, les Usonistes se sont néanmoins offert le luxe de garder leur destin entre leurs solides paluches : "On veut emmener le club le plus loin possible. On le veut aussi pour les joueurs qui vont s’en aller, et pour lesquels le départ a été une décision difficile à prendre, car on est bien ici. Et puis on voit que cette année, n’importe quel club qui va se qualifier peut avoir sa place pour monter. Et c’est mon rêve, et le rêve de tout le monde, d’être champion et d’aller en Top 14."