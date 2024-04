S’ils souhaitent prendre leur revanche du match aller (27-37), les Isérois devront retrouver l’implication défensive qui leur a souri à vannes voilà un mois.

Ce n’est plus un scoop : la saison de 2023-2024 du FC Grenoble n’en est pas à un paradoxe près, qui voit ces derniers toujours postuler à une place de qualifiables malgré un retrait de six points et des performances en dents de scie. La faute à des degrés d’implication très divers, souvent liés au contexte de la rencontre et au pedigree supposé de l’adversaire, qui rendent les Isérois bien illisibles et font probablement d’eux le cauchemar des parieurs en ligne… L’exemple le plus criant remonte, à ce titre, à leurs deux dernières sorties : comment ces joueurs, intraitables en défense pour l’emporter à Vannes (10-17) dans le sillage de leur talonneur Barnabé Massa (31 plaquages à lui seul au décompte officiel) ont-ils pu livrer une prestation si insigne face aux modestes Charentais de Soyaux-Angoulême en frôlant les 30 % de plaquages manqués ? On l’ignore, à vrai dire, et Patrick Pézery en premier lieu. "Pourtant, à 90 %, c’étaient les mêmes joueurs qui étaient alignés à Vannes, soupirait après le match l’entraîneur des avants. Cela fait partie de nos interrogations et on doit comprendre pourquoi." Et saisir, surtout, comment corriger le tir… Parce qu’à la vérité, si le succès à Vannes fut effectivement révélateur d’un superbe état d’esprit, il fit aussi office d’arbre cachant la forêt d’insuffisance des Alpins, qui présentent rien moins que la 13e défense de Pro D2 avec 573 points encaissés. Seuls les mal classés Biarritz, Rouen et Montauban ayant fait pire…

Déjà trois "trous d’air"

Alors certes, on nous rétorquera que ces difficultés sont surtout visibles à domicile (au point d’être l’avant-dernière du Pro D2 avec 250 points concédés), où les coéquipiers de Steeve Blanc-Mappaz compensent habituellement leurs largesses par leurs ambitions offensives. Et qu’à l’extérieur, où ils présentent le troisième bilan de la division, les Isérois savent généralement se mobiliser… Sauf que les souvenirs des trous d’air concédés à Béziers (48-3), Mont-de-Marsan (39-19) ou Agen (40-3) sont encore vivaces. Autant dire que, s’ils souhaitent rendre aux Neversois la monnaie de leur pièce au Stade des Alpes (27-37), les Alpins seraient bien avisés de resserrer les rangs.