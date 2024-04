Pour Rouen, après une cruelle défaite à Agen (24-23) , il a fallu vite retourner aux affaires urgentes. Rouen a la chance d’être encore dans le coup, mais pour cela il faut gagner ses matchs, à domicile au moins. Et ça commence face à Béziers.

Oui, Béziers joue l’une des deux premières places, c’est un gros collectif, qui sait faire des résultats. A contrario, Rouen joue sa survie, les joueurs se doivent d’être désormais exemplaires dans leur engagement et cela doit décupler les envies rouennaises. "Les capacités, on les a, et souvent devant les grosses équipes, on a fait de bonnes choses, confie un Cody Thomas remonté. On chute d’un point à l’aller contre Béziers, d’un point face à Agen il y a une semaine, donc on n’est pas loin. Discipline, effort, lucidité, impact, voilà ce qu’on doit appliquer pour avoir l’occasion de s’en sortir." Car si les Rouennais ne jouent pas les coups à fond maintenant, ils ne le feront jamais, il ne sert à rien de calculer ou de regarder les autres résultats. "On a toujours notre destin en main et depuis janvier, on maîtrise mieux les matchs, analyse Andre Hough, le coach des trois-quarts rouennais. On fait mal à toutes les équipes en collision, en mêlée fermée, mais on a encore des minutes d’absence, en termes de replacement et de discipline qu’on paya très cher."

Les joueurs croient en leur destin

En face, Béziers a retrouvé son chef d’orchestre, et l’équipe est performante depuis la fin de la Coupe du monde, capable de scorer à tout moment, pourtant Rouen ne ciblera pas obligatoirement Samuel Marques. "Ce serait une erreur, car il a autour de lui des Nanai Williams, Gabin Lorre ou ses deux ailiers qui peuvent aussi nous faire mal. Je connais Sam, révèle le coach (qui a joué avec lui à Pau et Albi). Il est hyper actif dans le jeu, il faut donc avoir un œil permanent sur lui, mais pas en faire une fixette non plus."

Du côté, des joueurs, notamment les jeunes, on croit toujours en son destin, et on vise plus haut. "En termes de performance, on peut faire mieux et maintenir de la qualité tout le match, il faut juste être là tous en même temps. Les deux semaines à venir sont décisives, on peut sauver notre saison, sur ces quinze jours. Il ne va pas falloir surjouer, mais se baser sur les certitudes acquises sur les derniers matchs", affirme Paul Vallée, le jeune trois-quarts aile.

Rouen reçoit donc Béziers puis Provence, et en cas de victoires, Rouen sortira la tête de l’eau, et pourra regarder vers un maintien devenu possible à nouveau.