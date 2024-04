Les Columérins ont peut-être perdu à Vannes, mais la copie rendue et le point de bonus sont autant d’éléments encourageants.

Les mines déconfites aperçues sur la pelouse de la Rabine au coup de sifflet final ont tranché avec la bonne humeur contagieuse de la semaine d’entraînement à Michel-Bendichou. Et cette ambivalence est justifiée : " Il y avait un mélange de frustration et de fierté malgré tout, pose l’entraîneur des trois-quarts Florian Nicot. On a plus qu’embêté le leader chez lui. Dans l’état d’esprit, l’énergie qu’ils ont dégagée, les mecs ont fait un super match. Même dans le contenu, avec les moments où notre philosophie de jeu était en place, à savoir : occupation, possession et tenir le ballon." La Colombe mourait à trois points du leader, à cause d’un passage à vide cruel en milieu de match, concrétisé par 27 points encaissés. "On savait que Vannes était très efficace en zones de marque et ça n’a pas loupé. Il ne fallait pas leur donner grand-chose, et on leur a trop donné. Malgré tout, c’est une performance solide à l’extérieur." En effet, ce point de bonus défensif et le contenu affiché sont des bases essentielles dans la dernière ligne droite vers la fin de la phase régulière. "Collectivement, c’était un très beau match. C’est dommage de ne pas l’avoir gagné, mais c’était intense, témoigne Toma Kolokilagi. On s’est accroché avec l’équipe, on a créé quelque chose, un caractère, et on n’a pas lâché."

Les mauls en déclencheur ?

Et le talonneur de 22 ans incarne bien l’abnégation de ce groupe columérin, déterminé à ne pas revivre une fin de saison en eau de boudin comme l’an passé. Avec un effectif qui retrouve des forces vives, une constance et des certitudes dans le jeu, la Colombe aborde la suite avec davantage de confiance. "On est dans un élan avec l’équipe où ça avance, on construit notre mentalité, poursuit le natif de Futuna. Ce qui est important, c’est de garder ce rythme, de ne pas faiblir et apporter encore plus. Il faut élever le niveau et monter les exigences pour pouvoir poursuivre l’aventure. Et que tout le monde y croie et s’accroche." Pour poursuivre cette aventure, Colomiers rugby est dans l’obligation de l’emporter ce vendredi contre Agen : "Comme on n’arrive pas à gagner à l’extérieur, on se retrouve sous pression à domicile. Il faut l’assumer, lance simplement Florian Nicot. Les joueurs en ont conscience, tout le monde en a conscience. Mais pour le moment, ça ne nous perturbe pas plus que ça. La pression autour ne doit nous donner que de l’enthousiasme, de la bonne énergie." Un peu à l’image de celle qui a inspiré le paquet d’avants columérins pour marquer deux essais sur ballon porté. Et quand on sait les difficultés agenaises sur ce terrain-là lors des deux dernières sorties, et les incertitudes qui règnent au poste de numéro 5, on se dit que Colomiers va, comme ça a souvent été le cas cet hiver, jouer la carte maul à fond. "Oui, on les a bien bossés. J’ai juste apporté ma pierre à l’édifice, répond Toma Kolokilagi, auteur de ses deux premiers essais en pro à Vannes suite à des mauls bien enclenchés. Je n’ai pas réfléchi, j’ai pris la balle et tout droit ! J’ai poussé comme un idiot, et on est allé au bout. Franchement, j’étais content mais j’étais capot ouvert !" Avec ce sens du sacrifice, les Columérins auront fait une bonne partie du chemin.