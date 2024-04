L’annonce du départ anticipé de leur deuxième ligne Néo-Zélandais Sam whitelock a conduit la Section paloise à accélérer le mouvement sur le dossier Thomas Jolmès, pisté depuis plusieurs semaines.

Une légende du rugby va faire ses adieux. Le deuxième ligne néo-zélandais de la Section paloise, Sam Whitelock, a annoncé ce mardi prendre sa retraite sportive à l’issue de la saison. Une annonce pour le moins surprenante puisque le géant all black de 35 ans aux 153 sélections s’était engagé avec le club béarnais pour deux saisons : "J’ai pris la décision de mettre un terme à ma carrière en juin prochain, a expliqué le joueur via un communiqué. J’ai deux obsessions aujourd’hui : finir ma saison avec Pau à mon meilleur niveau et ne pas faire l’année de trop. J’ai la chance de pouvoir décider d’arrêter ma carrière et je veux qu’elle se termine sur une bonne note."

Une communication prolongée par une autre missive du club : "Le club salue l’immense carrière et la grandeur de sa décision. Ce choix est à son image : professionnelle, honnête et déterminée. Sa volonté de finir au plus haut à la Section et de ne pas faire l’année de trop l’honore. Faisons tous ensemble que ses derniers mois sur les terrains soient à la hauteur de sa carrière pour lui et pour le club". Ceci va donc mettre un terme à l’un des plus grands palmarès du rugby mondial, avec 153 sélections, deux Coupes du monde, 11 Rugby Championships, ainsi que 7 Super Rugby sous le maillot des Crusaders.

L’accord aurait été trouvé mercredi

La Section paloise n’a pas attendu l’annonce de Sam Whitelock pour travailler son recrutement au poste de deuxième ligne en vue de la saison prochaine. Selon nos informations, le club palois avait ciblé le profil du deuxième ligne de l’UBB Thomas Jolmès, qui correspondait au projet de jeu mis en place par le manager Sébastien Piqueronies. La Section envisageait d’ailleurs de le recruter afin d’étoffer son pack en cas d’une possible qualification pour la Champions Cup, une perspective qui paraît de plus en plus probable au vu de la bonne saison des Palois, toujours en course pour la qualification aux phases finale de Top 14 avec une septième place provisoire et seulement trois points de retard sur l’UBB, dernier club qualifié.

Le départ à la retraite anticipé de Sam Whitelock n’aurait donc qu’accélérer les tractations entre les deux parties, qui auraient trouvé un accord définitif ce mercredi. Jolmès devrait donc s’engager assez rapidement, et ainsi rejoindre deux autres deuxième ligne qui vont rejoindre la Section paloise : le Rochelais Rémi Picquette et le Lyonnais Joel Kpoku.