Lancé dans sa course au top 2, Provence Rugby doit maintenir son cap avec la réception de Montauban à Maurice-David.

A six journées de la fin de la phase régulière, le duel à distance que se livrent Béziers, Vannes et Provence Rugby pour finir dans le top 2, va encore monter d’un cran avec cette 25e journée au programme. Aucune des trois formations ne dispose d’un matelas suffisant pour rester serein et aborder cette dernière ligne droite sans pression. Les hommes du quatuor Reggiardo-Delmas-Dupuy-Ladauge possèdent, sur le papier, un calendrier plus favorable avec quatre réceptions sur six matchs alors que Vannes recevra trois fois et Béziers seulement deux fois.

Mais, dans ces ultimes confrontations, les résultats finaux sont souvent étonnants car chaque équipe joue selon ses propres enjeux et des surprises peuvent apparaître. D’où ce sentiment très méfiant des Aixois avec la venue des Montalbanais, en difficulté sur le plan comptable et qui vont vouloir jeter toutes leurs forces dans la bataille pour ramener de précieux points dans leur lutte pour le maintien. De son côté, après un succès important acquis à Aurillac, le groupe provençal veut capitaliser et valider cette victoire pour maintenir la pression sur les Biterrois et les Vannetais. Ce n’est donc pas le moment de faiblir mais plutôt si possible, d’accélérer pour se mettre en position idéale avant les phases finales. Car, sauf énorme catastrophe ou tsunami, Provence Rugby terminera bien dans le top 6 tout en espérant le top 4, voire, être dans le top 2.

Rester invaincu à la maison

"Depuis le début de la saison, on a décidé de prendre match après match et on ne va pas changer maintenant, avance le manager général Mauricio Reggiardo. On veut être dans le top 6 et on veut prendre un maximum de points pour assurer cet objectif avant de songer et de passer à un autre objectif qui sera lié aux phases finales bien entendu. Donc, pour l’heure, après notre victoire importante à Aurillac, on a très vite basculé sur la réception de Montauban, certes avant-dernier du classement mais excellente équipe qui va, selon moi, se maintenir. Je me méfie énormément de cette équipe. N’oublions pas qu’à l’aller, Montauban était troisième du classement et nous deuxième, et nous avions pris près de trente pions chez eux. C’est une équipe solide et puissante qui va vouloir nous bousculer à domicile. De notre côté, on a bien préparé ce match avec du sérieux et de l’application mais aussi de l’humilité. On continue à grandir, à engranger une certaine expérience et si nous voulons rester sur cette bonne dynamique avec ce deuxième match de cet avant-dernier bloc, nous devons rester sérieux, rigoureux, appliqués et disciplinés pour réaliser le meilleur match possible. On doit penser avant tout à notre rugby et à mettre en place nos schémas de jeu."

Avec une marge de manœuvre étroite pour terminer dans le top 2, Provence Rugby demeure dans l’obligation de s’imposer, pourquoi pas même avec un point de bonus. Car, ces points supplémentaires glanés pourraient éventuellement faire la différence au moment du décompte final et de l’attribution des places. Au niveau du groupe, plusieurs changements et aménagements sont à noter par rapport à Aurillac avec les retours notamment d’Adrien Lapègue, Sione Tui et Carl Axtens. Dans ce sprint final, Provence Rugby n’a aucune intention de perdre des points sur son pré fétiche de Maurice-David où il demeure toujours invaincu (dix succès et un nul) !