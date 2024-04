Désormais débarrassé de ses pépins physiques, Baptiste Fariscot joue davantage depuis le début de la phase retour. Posé, mais ambitieux, il est promis à un bel avenir dans ce sport.

On ignore dans quelle division le Biarritz olympique évoluera l’an prochain. À la lutte pour sauver sa place en Pro D2, le club basque va mieux, mais il devra se battre jusqu’au bout pour se maintenir. Ce que l’on sait, en revanche, c’est qu’à la rentrée 2024, les dernières pépites du BOPB, qu’elles se nomment Joe Jonas ou Temo Matiu, rejoindront l’élite du rugby français, où jouent aujourd’hui Baptiste Erdocio et Auguste Cadot, deux garçons qui ont (aussi) été formés du côté d’Aguilera. Cette troupe, Baptiste Fariscot la connaît bien, pour avoir fait ses gammes avec, dans les équipes jeunes de Biarritz, et si ce départ va quelque peu chambouler le quotidien du jeune homme, qui va perdre, là, deux nouveaux amis, il donne aussi des idées à l’ailier de 22 ans. "Mon ambition, à plus ou moins long terme, c’est de rejoindre mes copains qui sont partis en Top 14, ça me donne encore envie de jouer avec ou contre eux. Mais avant ça, à court terme, je veux enchaîner sur la fin de saison sans blessure, pour pouvoir aider le club et tout donner pour lui."

Que les supporters du BO se rassurent. Fariscot est lié au club rouge et blanc jusqu’en 2026 et il lui reste encore du chemin à faire avant que les portes du Top 14 ne s’ouvrent à lui. Ses dernières prestations sont, en revanche, plutôt intéressantes et après avoir été longtemps embêté par les blessures, le jeune homme a davantage de temps de jeu. Depuis le début de la phase retour, il n’a manqué que deux rencontres et a participé aux quatre derniers matchs (deux titularisations). "J’ai eu des déchirures au psoas, aux quadriceps… Ce sont des blessures assez fréquentes chez les longilignes qui courent assez vite, comme ceux qui font de l’athlétisme. Pour contrer ça, j’ai dû muscler les adducteurs, les abdos. C’est un équilibre que je n’avais pas forcément jusque-là." Ce n’est probablement pas un hasard si, depuis qu’il joue plus, Fariscot dégage une certaine confiance sur le terrain, malgré son jeune âge, comme il enchaîne les belles prestations.

Il a élargi sa palette

Rapide et doté de bons crochets, cet ancien footballeur travaille à élargir sa palette technique, pour ne pas rester sur ses acquis, et présente, donc, un profil plus complet. "Avant, je basais mon jeu sur ma vitesse. À partir du moment où j’ai moins joué, fin 2023, je me suis permis plus de choses à l’entraînement. Je me suis forcé à sortir de ma zone de confort en regardant des mecs avec qui je n’aurais jamais pensé jouer et je crois avoir fait des progrès dans la manière de faire briller les autres, ou dans le jeu au pied."

C’est aussi le cas en défense. Malgré un gabarit somme toute modeste (1,81 m, 76 kg), Fariscot n’a pas pour habitude de subir les plaquages et sa présence régulière sur les terrains de Pro D2 est une nouvelle preuve que le rugby de haut-niveau n’est pas réservé qu’aux colosses qui écrasent tout sur leur passage. "Certains joueurs comme Capuozzo ou Villière, à l’international, ne sont pas plus costauds que Baptiste, rappelle Matthew Clarkin. Pour Baptiste, le manque d’épaisseur n’est pas un handicap. Il a travaillé dur pour que les équipes n’exploitent pas son manque de puissance et s’il continue son développement rugbystique il deviendra un joueur qui attirera les clubs de Top 14." C’est dit…